الحماية المدنية تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الأحد بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) حملة وطنية للتبرع بالدم لفائدة مرضى المستشفيات

وأوضح الملازم حكيم بن عيدة مكلف بالاعلام بذات الهيئة في تصريح للصحافة، أن عدد كبير من أعوان ومتربصي الحماية المدنية على المستوى الوطني يشاركون في حملة التبرع بالدم ، مبرزا أن عمليات مماثلة تجري بمختلف ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية عبر الولايات

وأضاف السيد بن عيدة أن المديرية العامة للحماية المدنية سخرت كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية للقيام بعمليات جمع الدم في أحسن الظروف سيما بتجنيد أطباء وتوفير أدوات و وسائل صحية، مبرزا أن العملية تجري بالتعاون مع المصالح الاستشفائية التابعة لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

وأكد ذات المسؤول أن هذه العملية التي تجري على مدى ثلاثة أيام، تدخل في إطار سلسلة من الحملات الإنسانية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية في مجال التبرع بالدم وتأتي تلبية لدعوة المصالح الاستشفائية حول أهمية التبرع بالدم لمساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة لهاته المادة الحيوية على غرار مرضى المستشفيات