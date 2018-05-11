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أشاد بدور الجيش في تحقيق المعادلة الأمنية

بدوي: جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية مع القيادة الجديدة

  22 جويلية 2018 - 20:53   قرئ 208 مرة   0 تعليق   الوطني
بدوي: جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية مع القيادة الجديدة

 لن ندخر أي جهد في تدعيم القيادة الجديدة للشرطة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أنه لن يدخر أي جهد في سبيل إعطاء كل الدعم المادي والمعنوي للقيادة الجديدة للشرطة باعتبارها إحدى المكاسب السيادية التي جاءت لتعزز مؤسسات الدولة الجزائرية إلى جانب مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وأشاد بالمناسبة بدور هذا الجهاز في تحقيق المعادلة الأمنية.

 

أكد بدوي على هامش الاحتفال بالذكرى 56 لتأسيس الشرطة الجزائرية أمس، دعم مصالحه الجهاز الجديد للشرطة، وقال خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إن ذكرى تأسيس الشرطة الجزائرية ليست محطة عابرة، بل هي مناسبة تحمل في معناها أكثر من دلالة، لأنها وقفة مدونة لمسار الدولة الجزائرية التي سبق لها أن تمكنت بفضل التضحيات الجسام من صنع مجدها وبسط سيادتها، قبل أن يشير في السياق ذاته إلى الاحترافية التي اكتسبتها المؤسسة الشرطية من خلال ما سايرته طيلة مسيرتها الحافلة، الأمر الذي أكسبها أيضا بالإضافة إلى الاحترافية التحكم واليقظة في الميدان، خاصة باعتماد أفرادها على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي جعل منها -يضيف بدوي- مدرسة تستلهم منها عدة مؤسسات شرطية عبر العالم، خاصة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية. وقال بدوي إن هذا الجهاز سوف يعرف قفزة نوعية تحت القيادة الجديدة التي كلفها رئيس الجمهورية بهذه المهام، واصفا القيادة بالتي لا تعرف الكلل ولا الملل لبذل مزيد من الجهد لتطوير الشرطة الجزائرية ورفع قدراتها، خاصة في ظل وجود الكفاءات والطاقات البشرية التي تتمتع بها المؤسسة الشرطية القادرة على رفع التحدي وتحقيق أسمى الأهداف في سبيل بسط رسالة الأمن والأمان بمعية الأجهزة الأمنية الأخرى، على غرار الدرك الوطني الذي أشار إليه بدوي منوها بالمجهودات التي تقوم به الفرق التابعة لهذا الجهاز بالتنسيق مع قوات الشرطة فيما يخص مكافحة الجريمة والاستغلال غير الشرعي للأملاك العمومية، الأمر الذي -يواصل بدوي- يؤكد عزم الدولة على القضاء نهائيا على كل الممارسات غير القانونية التي تنغص راحة وأمن المواطنين، مشيدا في هذا السياق بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في سبيل تحقيق الأمن والأمان. في ختام حديثه، أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية التهاني لموظفي الأمن الوطني بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، كما أكد دعمه الدائم للقيادة الجديدة للشرطة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عملا بقوانين الجمهورية وفي ظل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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