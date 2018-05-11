حمس تباشر رحلة البحث عن التوافق الوطني

مقري يلتقي ولد عباس الثلاثاء ويطلب مشاورات مع أويحيى

يلتقي رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بحر الأسبوع مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، لمباشرة سلسلة المشاورات التي أعلنتها الحركة مع مختلف الأطياف السياسية قصد طرح مبادرتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

تباشر حركة حمس بداية من يوم الثلاثاء، سلسلة اللقاءات التشاورية التي أعلنت عنها الحركة خلال مؤتمرها الأخير، ويكون أول حزب سياسي قد طلبت عقد اجتماع مع قيادته هو حزب جبهة التحرير الوطني، حيث نقلت موقع سبق برس تصريحا عن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس تصريحا قال فيه إنّ الاجتماع مبرمج خلال الأسبوع الجاري ووفقا لمصادر من الحركة فإنه سيكون يوم غد الثلاثاء. وأضاف ولد عباس أنه سيتطرق رفقة مقري،إلى ملف التوافق الوطني والاستحقاق الرئاسي القادم، وكافة الملفات والقضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام الوطني، كاشفا بأنه سيعقد ندوة صحفية لعرض حوصلة اللقاء.

كما طلبت قيادة حمس من نظيرتها في التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتولّى الوزير الأول أحمد أويحيى، أمانته العامة، ترتيب لقاء بين قيادة الحزبين، وذلك من أجل عرض مبادرة التوافق الوطني لتحقيق الانتقال الديمقراطي عشية الاستحقاقات الرئاسية المنتظرة بعد عام. كما رتبت حمس لقاءات أخرى مع أحزاب المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. للتذكير، فقد شرع عبد الرزاق مقري في سلسلة لقاءات لعرض مبادرة التوافق الوطني، حيث التقى برئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس. ولم تتقبل أطراف سياسية دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، للتوافق الوطني بالصيغة التي عرضها من خلال مطالبة المؤسسة العسكرية بالتدخل بالمقابل رفض مقري التأويلات التي تبعت تصريحاته بهذا الخصوص، موضّحا أن الأمر يتعلق بضمان الجيش لعملية الانتقال الديمقراطي والحامي لها وليس التشكّل كطرف يفرض التغيير. ورفض مقري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، السبت، أن تُفهم بأننا نحاول جر الجيش للدخول في صراع حول السلطة، مستنكرا الاتهامات التي وجهت لحركته بمغازلة المؤسسة العسكرية في محاولة لإيجاد موضع قدم لها بأي سلطة محتملة في المستقبل، مشدداً على أن الساحة مفتوحة للجميع ليقولوا ما يريدون، مضيفا: نحن حزب سياسي لم يكن بعيداً عن السلطة لنطمح إليها.

وحول موقف حمس، في حال أصر الرئيس الترشح لرئاسيات 2019، أوضح مقري إذا رفضت السلطة مقترحنا، وصمم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة، وأنها ستلحق بمصير غيرها من المبادرات، التي أجهضت من قبل وحينها لا بد من أن يكون مطلبنا جميعاً معارضة ومجتمعاً مدنياً ومؤسسات هو إيجاد ضمانات بنزاهة الانتخابات.