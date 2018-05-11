انتقد حركة حمس واتهمها بـ الانتهازية السياسية

جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي

دخل رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، على خطّ النقاش بخصوص دعوة الجيش لمرافقة عملية الانتقال الديمقراطي، وأعلن عن تأييده لهذا المقترح، مبرزا أن المؤسسة العسكرية تبقى الوحيدة التي تمتلك مصداقية بالنسبة لجميع الأطراف السياسية ويثق فيها الجميع.

قال سفيان جيلالي، إنّ أفضل خيار اليوم يتمثّل في دعوة المؤسسة العسكرية لمرافقة الانتقال السّلس للسّلطة، لكنّه يشترط أن يكون ذلك مقتصرا على المرافقة فحسب. وأضاف جيلالي سفيان، أن دعوة الحزب للمؤسسة العسكرية للتدخل تقتصر على أن تقوم بـرعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو حكما.

ودعا رئيس حزب جيل جديد، الجيش إلى رعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول برنامج عمل يفتح أفقا جديدا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر، موضّحا أنّ الجيش هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تتمتع بمصداقية في الوقت الراهن، ولكن كما قلت لا نطالب بإقحامه بشكل مباشر أو دفعه لتولي السلطة، فهذا قد يكون له خطره على المؤسسة وعلى الجزائر ككل، إننا فقط نطلب من الجيش أن يرعى ويرافق التغيير المطلوب لمستقبل الجزائر وشعبها. واستطرد يقول: ندعو الجيش لرعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول برنامج عمل يفتح أفقا جديدا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر، كما طالب المتحدث بالتفريق بين مواقف أطراف المعارضة المختلفة فيما يتعلق بدعوة الجيش، لافتا إلى أن هناك من يطلق هذه الدعوة لمصلحة البلاد ومن يطلقها لحساباته الخاصة.

ووجه جيلالي سفيان، انتقادات شديدة لحركة مجتمع السلم، فقال إنها الحركة ترتبط بحركة الإخوان المسلمين في الجزائر، تتّسم بالبراغماتية التي تتشابه مع الانتهازية السياسية في مواقفها ودائما ما تقف في صفّ الجناح الأقوى. لكنه بالمقابل انتقد موقف حزب جبهة التحرير الوطني من دعوة الجيش للتدخّل، على أساس تمدين الدولة، معتبرا أنّ هؤلاء يريدون البقاء في السلطة والتمتّع بحماية الجيش لهم.