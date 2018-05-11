شريط الاخبار
نقابة الصيادلة تصف حالات الغش في نظام الدفع بـ القليلة جدا بوعزقي يهوّن من انتشار الحمى القلاعية وإجراءات خاصة لمراقبة الأضاحي الجزائـر تدين قانون الدولة القومية الصهيوني تخفيضات رونو تصل إلى 12 مليونا وبسيات تطلق إيبيزا بـ 199 مليون جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي 2.95 مليار قيمة العجز التجاري في النصف الأول من 2018 الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل مقري يلتقي ولد عباس الثلاثاء ويطلب مشاورات مع أويحيى بدوي: جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية مع القيادة الجديدة 3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية أزيد من 122 ألف مترشح سيكتشفون النتائج النهائية لمسابقة التوظيف مساء اليوم ضريبة 3 دنانير التي تفرضها الفنادق التونسية تستفز الجزائريين 31 جويلية آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين جزائريات ينضممن لـ "داعش" بعد الالتحاق بأزواجهن بسوريا والعراق "رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم" التوانسة يبررون الزيادات بالظروف الاقتصادية الصعبة لا بديل عن مرافقة العسكر عملية الانتقال الديمقراطي اجتماعات تنسيقية بين بعثة الحج الجزائرية والسعوديين الجزائر تدعو إلى تصالح العرب فيما بينهم لإفشال مخططات التفكيك غلق 40 بئرا للمياه وهدر ملايير بسبب نهب الرمال بتيزي وزو نتائج المقابلة الشّفهية للتّوظيف مرتقبة خلال 48 ساعة القادمة مشاريع أسواق الجملة خارج الأحياء السكنية تنتظر الافراج دعوة الحكومة لفتح معابر الجنوب مرتين في الشهر أمام المصدرين تسجيل طلبات التزوّد بخط الهاتف الثابت إلكترونيا بوعزغي يؤكد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي "فرحة هستيرية" و"خيبة أمل" بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لوح يهاجم مقري ويتهمه بمحاولة إرجاع الجزائر للعشرية السوداء الحكومة تضغط على المسؤولين لتنفيذ برامج التنمية عبر المناطق الحدودية وزارة الصحة تسحب 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على "فالسارتان" 136 حريق يتسبب في إتلاف 462 هكتار من الغابات تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة» مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته وزارة العدل تُحدد تكاليف دمغة المحامين في المحاكم إنقاذ 10 "حراڨة" وفقدان 3 آخرين إثر غرق قاربهم بتيبازة نقابة القابلات تؤكد استعدادها للعمل مع الوزارة لحل المشاكل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي

انتقد حركة حمس واتهمها بـ الانتهازية السياسية

جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي

  22 جويلية 2018 - 20:54   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الوطني
جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي

دخل رئيس حزب  جيل جديد جيلالي سفيان، على خطّ النقاش بخصوص دعوة الجيش لمرافقة عملية الانتقال الديمقراطي، وأعلن عن تأييده لهذا المقترح، مبرزا أن المؤسسة العسكرية تبقى الوحيدة التي تمتلك مصداقية بالنسبة لجميع الأطراف السياسية ويثق فيها الجميع.

 

قال سفيان جيلالي، إنّ أفضل خيار اليوم يتمثّل في دعوة المؤسسة العسكرية لمرافقة الانتقال السّلس للسّلطة، لكنّه يشترط أن يكون ذلك مقتصرا على المرافقة فحسب. وأضاف جيلالي سفيان، أن دعوة الحزب للمؤسسة العسكرية للتدخل تقتصر على أن تقوم بـرعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو حكما.

ودعا رئيس حزب  جيل جديد، الجيش إلى رعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول برنامج عمل يفتح أفقا جديدا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر، موضّحا أنّ الجيش هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تتمتع بمصداقية في الوقت الراهن، ولكن كما قلت لا نطالب بإقحامه بشكل مباشر أو دفعه لتولي السلطة، فهذا قد يكون له خطره على المؤسسة وعلى الجزائر ككل، إننا فقط نطلب من الجيش أن يرعى ويرافق التغيير المطلوب لمستقبل الجزائر وشعبها. واستطرد يقول:  ندعو الجيش لرعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول برنامج عمل يفتح أفقا جديدا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر، كما طالب المتحدث بالتفريق بين مواقف أطراف المعارضة المختلفة فيما يتعلق بدعوة الجيش، لافتا إلى أن هناك من يطلق هذه الدعوة لمصلحة البلاد ومن يطلقها لحساباته الخاصة.

ووجه جيلالي سفيان، انتقادات شديدة لحركة مجتمع السلم، فقال إنها الحركة ترتبط بحركة الإخوان المسلمين في الجزائر، تتّسم بالبراغماتية التي تتشابه مع الانتهازية السياسية في مواقفها ودائما ما تقف في صفّ الجناح الأقوى. لكنه بالمقابل انتقد موقف حزب جبهة التحرير الوطني من دعوة الجيش للتدخّل، على أساس تمدين الدولة، معتبرا أنّ هؤلاء يريدون البقاء في السلطة والتمتّع بحماية الجيش لهم.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات