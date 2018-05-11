جمعت 07 مدارس تطبيقية

تخرج دفعة موحدة تضم 2592 عون للشرطة

تخرجت أمس على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الدفعة الموحدة بين سبع مدارس تطبيقية تابعة للأمن الوطني، وحملت هذه الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني أحمد درايعية وضمت 2592 عون شرطة.

قدمت الدفعة مجموعة من الاستعراضات التي صورت النشاطات الشرطية التي يقوم بها أعوان الشرطة خلال تأدية مهامهم. ووجه وزير الداخلية والجماعات المحلية مجموعة من التوصيات لخريجي هذه الدفعة، مبرزا لهم أنهم من يجسدون شرطة الدولة في الميدان وفقا لما يمليه عليهم القانون فقط، وأكد أنهم مطالبون بتطبيق قوانين الجمهورية خدمة لراحة وأمن المواطن وحفاظا على سكينته وطمأنينته التي لا يمكن التهاون في تحقيقها، وختم مؤكدا أن كفاءتهم تقاس في المقام الأول بتحقيق هذه المتطلبات. من جهته، أشاد محمد مالك، مراقب شرطة مدير التعليم والمدارس، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، بالمكانة التي تقلدتها الشرطة الأمنية وسط الأجهزة الأمنية الأخرى، كما نوه بالمناسبة بشراكةالمديرية العامة للأمن الوطني مع المؤسسات الأمنية الأخرى في سبيل تجسيد مهام الحفاظ على النظام العام، مؤكدا ضرورة تطوير أداء مؤسسة الشرطة وعصرنة آليات عمل منتسبيها، من خلال ترقية منظومة التكوين بما يتماشى مع متطلبات الفرق الشرطية، بالتنسيق مع كل المعاهد والجامعات، خاصة العسكرية منها.