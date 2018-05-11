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فيما تم إحصاء 11 ألف صيدلي متعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات

نقابة الصيادلة تصف حالات الغش في نظام الدفع بـ القليلة جدا

  22 جويلية 2018 - 21:18   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
نقابة الصيادلة تصف حالات الغش في نظام الدفع بـ القليلة جدا

كشفت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أزيد من 11 ألف صيدلي متعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوقالوطني للعمال غير الأجراء، مشيرة إلى وجود أزيد من 39 مليون جزائري يستفيدون من نظام الدفع من طرف الغير ومن أدويتهم.

أكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة الشفاء  قليلة جدا، داعية الصيادلة إلى القيام بعملهم في إطار  احترام التنظيم المعمول به، وأوضحت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن  بعض التصريحات -لسوء الحظ- تسيء بصورة الصيدلي والمهنة، مؤكدة وجود  أزيد من 11 ألف صيدلي متعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وبفضل جهودهم والتزامهم هناك أزيد من 39 مليون جزائري مستفيد من نظام الدفع من طرف الغير ومن أدويتهم، منهم مرضى مصابون بأمراضمزمنة ومتقاعدون وذوو حقوق، وحسب البيان ذاته فإن النقابة أكدت أن  الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير وأن حالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا، وفي حال تسجيلها فإن الصيادلة الخواص ونقابتهم يتبرؤون منها وينفصلون عنها، داعية جميع الصيادلة الجزائريين إلى  مواصلة ممارسة نشاطهم في إطار احترام التنظيم. وأوضح المصدر أن المؤمن الاجتماعي  يبقى المسؤول الوحيد عن استعمال بطاقته وأن الصيدلي الخاص مهني في قطاع الصحة والموزع الوحيد للعلاج، يحترم التزاماته التعاقدية ويستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية وبكل وعي مهني.  في السياق، أوضح البيان أنه  أمام ندرة الأدوية و المداخيل المالية القليلة لأغلب المؤمنين اجتماعيا، يكونون في أغلب الأحيان غير قادرين على تحمل المصاريف الناجمة عن نظام الدفع من طرف الغير والتسعيرة المرجعية ودفع نسبة 20 بالمائة من نسبة التأمين التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي، أو دفع الأدوية غير القابلة للتعويض، لذلك يترجى المواطن الصيدلي إعطاءه جميع أدويته ويترك له بطاقة الشفاء في انتظار تسديد ديونه. وأشارت النقابة في الإطار إلى أنالديون  تضع الصيدلي في وضع حرج للغاية، لأن الوضع الاقتصادي للصيدلي ما فتئ يتدهور بعد تقليص هوامشالربح وارتفاع الأعباء الناجمة عن نظام الدفع من قبل الغير.

أمينة صحراوي

 

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