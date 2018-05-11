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ظهور بعوض النّمر بأربع ولايات خلال السنوات الأخيرة

  23 جويلية 2018 - 11:22   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الوطني
ظهور بعوض النّمر بأربع ولايات خلال السنوات الأخيرة

سجلت المصالح المختصة لمعهد باستور الجزائر ظهور بعوض النمر بأربع ولايات من الوطن خلال السنوات الأخيرة وهي تيزي وزو وجيجل ووهران والعاصمة وذلك منذ ظهوره لاول مرة بالجزائر منذ 8 سنوات

وكانت هذه الحشرة قد سجلت ظهورها ولأول مرة بالجزائر بالأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو في جوان 2010 بعد التقاط معهد باستور لعيّنة واحدة منها فقط ومنذ ذلك الحين سجلت المصالح المختصة عدة شكاوي لمواطني ولايات أخرى سيما جيجل والعاصمة ووهران.وتعتبر بعوضة النمر التي تعيش اصلا بمناطق جنوب شرق آسيا وتنتشر بالمناطق الحضرية حيث تتكيف بسهولة مع البيئات الحيوية المختلفة ويتميّز بيضه بالقدرة على مقاومة الجفاف لفترة طويلة

وقد ظهرت في أوروبا في التسعينات ومنها استمرت في التوسع من بلد إلى آخر.ويتجاوب هذا النوع من الحشرات -حسب المختصين في البيئة- مع  فيروس شيكونغونيا و حمى الضنك و زيكا التي تنتشر على الخصوص بمناطق جنوب شرق آسيا وقد تم الإبلاغ عن تسجيل حالات شيكونغونيا في إيطاليا وفرنسا و حالات حمى الضنك الأصلية في مصر العام الماضي.ففي شهر ديسمبر 2015 وبعد تقديم سكان عين الترك بولاية وهران شكوى تضرّرهم الناجم عن البعوض خلال فصل الصيف أكّد خبراء الحشرات في معهد باستور الجزائر دخول هذا النوع من البعوض إلى هذه المنطقة

وفي شهر جويلية 2016 أبلغ سكان حي زونكا المتواجد ما بين بئر خادم وعين النعجة بولاية الجزائر عن تضرّر شديد من نوع من البعوض يلسع بشكل خاص أثناء الليل وفي الصباح الباكر .وقد أكّد معهد باستور وجود بعوضة النمر في جميع مراحل تطورها (البيض واليرقات و الحشرات البالغة) وقد شنت عليه المصالح المختصة حملة واسعة من خلال استعمال المبيدات إلى غاية القضاء عليه تماما.وخلال شهر أوت من سنة 2017 و بعد عدّة شكاوى لسكان القبة القديمة (الجزائر) من لدغات غير مألوفة للبعوض  تمّ إجراء مسح للحشرات من أجل تحديد نوع الحشرة  حيث أظهر التقاط العيّنات وجود بعوضة النمر مع كثافة عالية في جميع مراحل تطورها.وقد قامت المصالح المختصة برش المساكن بمبيدات الحشرات بشكل منتظم من شهر أوت وإلى غاية شهر أكتوبر

وبالرغم من كل المجهودات التي بذلتها مصالح مكافحة الحشرات فقد انتشرت بعوضة النمر بأماكن أخرى من العاصمة و هي سحاولة و خرايسية و حسين داي.أمّا في شرق الوطن فقد تمّ الإبلاغ عن انتشار غير طبيعي للبعوض من قبل مصلحة الوقاية لمديرية الصحة والسكان لولاية جيجل خلال شهر أوت  2017 وبعد إيفاد  فريق من علماء الحشرات إلى عين المكان تم التأكد من وجود بعوضة النمر في عاصمة الولايةويحذر خبراء معهد باستور الجزائر من انتشار بعوضة النمر بولايات الساحل الجزائري والمناطق الرطبة كما يساهم سلوك السكان في نمو اليرقات خاصة الحاويات والأواني وإطارات مستعملة ولا يمكن القضاء عليها إلا عن طريق حملات تحسيس والتوعية للمجتمع

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