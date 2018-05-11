عيد الأضحى يوم 22 أوت

كشف خبراء فلكيون ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحين الموعد المتوقع لعيد الأضحى، حيث تستعد معظم الدول الإسلامية لاستطلاع الهلال حينما يمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وفي حالة عدم صفاء الغلاف الجوي، ستتعذر رؤية الهلال، وهو الأمر الذي أكد حدوثه نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قائلا: "بناء على هذا الأمر يكون الأحد 30 ذي القعدة والاثنين غرة شهر ذي الحجة".

وأضاف الجروان أن "الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى فلكيا".وفي هذا السياق أكد مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 أوت غير ممكنة.ويكون يوم الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى".وأوضح "من الممكن أن تُقبل بعض الشهادات برؤية الهلال يوم السبت، وعلية يكون يوم الثلاثاء (21أوت ) أول أيام عيد الأضحى المبارك".