توقف السفينة الشراعية المدرسة "الملاح" بميناء وهران

توقفت صباح اليوم الاثنين السفينة الشراعية المدرسة "الملاح" رقم المتن 938 بميناء وهران، قادمة من ميناء لافاليت بمالطا، أين كان في استقبالها قائد الواجهة البحرية الغربية/ن.ع.2، في إطار المرحلة الرابعة من الحملة التدريبية "صيف-2018".

وخلال هذا التوقف، يوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، سيقوم طاقم السفينة الشراعية المدرسة "الملاح" التي تنفذ حملتها التدريبية الأولى هذه السنة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 05 أوت 2018، بزيارة مجاملة لقائد الناحية العسكرية الثانية والسلطات المحلية لولاية وهران. كما ستنظم نشاطات سياحية، ثقافية ورياضية لفائدة الطلبة.

وأضاف المصدر أن مسار الحملة التدريبية "صيف-2018"، التي يستفيد منها 99 طالبا ضابطا عاملا سنة أولى من التكوين "LMD" بالمدرسة العليا البحرية بتمنتفوست، سيدوم 35 يوما من بينها 20 يوما ملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط، مع توقفات في عدة موانئ وطنية وأجنبية. وستمكن الطلبة من تطبيق معارفهم النظرية المكتسبة في المدرسة في إطار مسارهم التكويني، وكذا اختبار قدرتهم على التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية.