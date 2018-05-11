أكثر من 35 ألف حاج إقتنوا تذكرة الحج

كشف زهير هواوي المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية أن أكثر من 35 ألف تذكرة حج تمّ اقتناؤها من قبل الحجاج للموسم الحالي.

كما أكد ذات المتحدث أن الاضراب الذي شهدته المؤسسة لا يشمل رحلات الحج .

والجدير بالذكر أن الجوية الجزائرية تشهد منذ اشهر احتجاجات لموظفيها، شنّه تقنيو الجوية لمرات عديدة.

كان وراء سبب تأخر وتعطّل عديد الرحلات المبرمجة داخل وخارج الوطن.

الأمر الذي جعل وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، يصرح قبل أيام بأن هذا الإضراب يضرّ بسمعة البلاد وأمنها.