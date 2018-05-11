9جرحى في حادث مرور بالطريق السيار بمنطقة الأربعطاش في بومرداس

خلف حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى مقطع بلدية الأربعطاش غرب ولاية بومرداس تسعة جرحى، حسبما أفاد به اليوم الاثنين مصدر من الحماية المدنية .

وأوضح النقيب "أيت قاسي أحمد" المكلف بخلية الإعلام للحماية المدنية بالولاية ل/وأج أن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأحد إثر اصطدام خمسة سيارات نفعية و سيارة لنقل البضائع و شاحنة شبه مقطورة فيما بينهم بالقرب من مشروع إنجاز مركز الدفع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية الأربعطاش في الرواق المؤدي من شرق البلاد نحو الجزائر العاصمة .

وبعد تدخل مصالح الحماية المدنية تم نقل الجرحي (ما بين 12 سنة و 47 سنة، خمسة منهم أصيبوا بصدمات نفسية والباقي بجروح متفاوتة)، وفقا لذات المتحدث، إلى كل من مستشفي الرويبة بالجزائر العاصمة و المركز الصحي لبلدية خميس الخشنة أين تم التكفل بهم صحيا و السماح لهم بالمغادرة مباشرة بعد ذلك .