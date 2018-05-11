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عملية التسجيل تمتد إلى غاية منتصف سبتمبر

فتح تخصصات جديدة للتكوين في مجال التسويق والمحاسبة

  23 جويلية 2018 - 20:37   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
فتح تخصصات جديدة للتكوين في مجال التسويق والمحاسبة

أعلنت وزارة التّكوين المهني والتّمهين أن عملية التسجيل للالتحاق بمراكز التكوين لدورة سبتمبر تستمر إلى غاية منتصف الشهر، مؤكدة أن العديد من التخصصات الجديدة سيتم إدراجها خلال السنة المهنية المقبلة، لا سيما ما تعلق بمجال التسويق والمحاسبة والتسيير، والتي تعرف إقبالا كبيرا عليها من طرف الشباب المهتم بعالم الشغل.

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تتواصل بمعاهد التكوين المهني والتمهين إلى غاية الـ 15 سبتمبر المقبل عملية التسجيل لدورة سبتمبر في ظل التخصصات المفتوحة، وسط إقبال كبير من الراغبين في ولوج عالم الشغل، ويعد المعهد الوطني للتكوين المهني كرار مولود واحدا من المعاهد التي تشهد إقبالا كبيرا من أجل الاستعلام عن عروض التكوين التي يوفرها المعهد لدورة سبتمبر 2018.  في السياق، أوضحت نائب مدير الدراسات والتربصات بالمعهد أنيسة لغوم أن كثيرا من الشباب الراغب في دخول عالم الشغل يأتي للاستعلام عن فرص التكوين والتخصصات الجديدة المقترحة في دورة سبتمبر 2018. من جهتها، أوضحت رئيسة مصلحة الإعلام والمساعدة على التوجيه المهني سمية الهاشمي أن المعهد يوفر ثلاثة أنماط من التكوين في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن التخصصات التقنية كالتسويق والمحاسبة والتسيير تشهد إقبالا كبيرا من الشباب المهتم بعالم الشغل.

 نبيل ش

 

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