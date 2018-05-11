توصيات الشؤون الدينية والديوان للحجاج الجزائريين قبل أول رحلة

لا تخوضوا في السياسة...ابتعدوا عن الفتاوى الغريبة واحترموا المملكة

منح التأشيرة لـ 32 ألف حاج والـ 5 آلاف المتبقية خلال الرحلات الأولى

حَثَ الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، حجاجنا الميامين، على حسن تمثيل الجزائر، ودعاهم أمس، إلى الابتعاد عن الفتاوى الغريبة وكل ما يسيء للمملكة السعودية، خلال تواجدهم على تراب هذه الأخيرة، لأداء مناسك الحج.

قال، ذات المسؤول -الذي ناب عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى- في أشغال افتتاح مؤتمر الحج المبرور في طبعته الثانية، بقصر المعارض الصنوبر البحري، إن أخلاق الحاج تفرض أن يهتم بنفسه ولا يتدخل في أمور السياسة، وطلب من الحجاج الحاضرين بعدم الاستماع إلى الفتاوى الغريبة، في إشارة من المتحدث إلى بعض المحاولات التي يمكن أن تستهدف عقيدة الجزائريين خلال موسم الحج 1439/2008، وعدم التدخل في قضايا المملكة على غرار الأزمة مع قطر والحرب في اليمن على سبيل المثال، وحدث على احترام السعودية قيادة وسلطات وشعبا.

من جانبه دعا مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، في كلمته خلال ذات المؤتمر، الذي مثل محاكاة لمناسك الحج من طواف، إقامة واعاشة وغيرها، وتهيئة نفسية وتدريب للحجاج وأعضاء البعثة، الذين وزعوا بقصر المعارض حسب المهام الموكلة لهم بالبقاع المقدسة، لأن يكونوا سفراء للجزائر خلال موسم الحج، وأضاف أن رد الجميل على حد قوله يتمثل في التعاون مع أفراد بعثة الحج والالتزام بأوامرها، من أجل إتمام الموسم بقليل من الأخطاء، تكون غير متعمدة، ويتم العمل على تجاوزها، وأوضح المتحدث أن تجند الديوان ووكالات الاسفار لا يعني القضاء على المشقة، مذكرا بضيق مشعر منى الذي لا يتسع للجميع ويقع فيه تزاحم، مشيرا إلى توفير خدمات الرفاه في هذه الأخيرة لمن رغب فيها. وتطرق عزوزة لأرضية موحدة لجميع القطاعات لإدارة الحج الكترونيا من الذهب إلى العودة، حيث تم تنزيل كل البيانات على الهواتف الذكية، إضافة الى تكوين افراد البعثة، في إشارة منه للعمل على تسهيل تسيير حشود حجاج الجزائر وتسهيل عمل البعثة.

التأشير على 27 ألف جواز وبلوغ 32 ألفا أمس

عن سير عمليات منح التأشيرة للحجاج الجزائريين، كشف عزوزة عن تأشير 27 ألف جواز سفر على أن يتم بلوغ 32 ألف، لغاية أمس، باعتبار أن هذه الأخير يمثل عدد الجوازات التي حصلت على الموافقة من السلطات السعودية للتأشيرة، على أن يتم الانتهاء من العملية قبل أول أو ثاني الرحلات، أي استصدار التأشيرة لـ 37 ألف حاج جزائري، مؤكد أن النقل متوفر وسوف تمنح الرحلات للجميع.

الإسكان الإلكتروني يتجاوز 80 بالمائة

عن سير عملية الإسكان الالكتروني، فأعلن يوسف عزوزة، عن تمكن أزيد من 80 بالمائة من الحجاج من حجز غرفهم الكترونيا، وأشار إلى أن العملية لا تزال متواصلة، باعتبار أن الأمر مرتبط بالرحلات التي عدل توقيت البعض منها مؤخرا.

في حين تقوم وكالات الأسفار بإسكان حجاجها تقليديا إلا أنها تقوم برفع برنامج الإسكان الخاص بها إلى البوابة الجزائرية الالكترونية للحج.

أقل من 100 حاج متخلف عن دفع التكاليف

في ذات السياق تأخر اقل من 100 حاج جزائري عن دفع تكاليف الحج قبل ساعات فقط عن انطلاق أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة، وتوقع أن هؤلاء لن يتخلفوا إلى بالنسبة للحالات الطائرة.

نحو القضاء على مشكل الحجاج الأحرار

قال يوسف عزوزة إن مشكل الحجاج الأحرار يعالج بشكل كبير هذه السنة، وتوقع أن يتم القضاء عليه خلال المواسم المقبلة، حيث أن كل حاج يخرج من بلده لد حزمة خدمات.