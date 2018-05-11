بدوي يرد على مطالب الشباب البطال:

الأميار والولاة مطالبون بالقضاء على البطالة

انتهى عهد تكفل الدولة بالتوظيف

طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الأميار والولاة بالتنسيق مع الحكومة لتوفير مناصب شغل للشباب البطال، مؤكدا أن التوظيف ليس من مهام الدولة وإنما السلطات المحلية التي يتعين عليها الإلمام بخصوصيات كل منطقة وحاجياتها من الموارد البشرية.

بعث وزير الداخلية نور الدين بدوي، من ولاية سعيدة -التي يقوم بزيارة عمل وتفقد لها على مدار يومين بداية من أمس-رسائل للشباب البطال المحتجين عبر عدد من الولايات الجنوبية للمطالبة بمناصب شغل. وحمل بدوي المسؤولين المحليين مسؤولية توظيف الشباب كما دعا هؤلاء إلى تحمل مسؤولياتهم عن طريق خلق مشاريع لأنفسهم لأن الزمن الذي كانت فيه الدولة تتكفل بإيجاد مناصب شغل للشباب خريجي الجامعات ومختلف المستويات قد انتهى.وأفاد وزير الداخلية أن الدولة التي تشيد المدارس والمستشفيات لا يمكنها القيام ببناء مصانع لتوظيف الشباب، وانتفض في وجه رئيس بلدية سعيدة الذي راح يصف مشروع تهيئة غابة بمشروع القرن، بالمقابل لا يمتلك إحصائيات بخصوص الشباب طالبي الشغل، قائلا: كيف يمكن أن تسمي هذا بمشروع القرن بالنسبة لنا على المستوى المركزي مشروع القرن هو توظيف الشباب. متابعا: ليس على البلدية أن تكون سلطة للتهيئة العمرانية فقط وإنما يتعين عليها اليوم الانخراط في الديناميكية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة من خلال خلق مشاريع استثمارية وتوظيف الشباب. وقال بدوي إن الدولة تعمل على مرافقة الشباب في دراساتهم إلى غاية حصولهم على تكوينات جامعية وبعدها الدور على السلطات المحلية.

رفع التجميد عن تهيئة المسالك الغابية لتسهيل إخماد الحرائق

ولدى وقوفه على انطلاق الرتل المتنقل لمكافحة الحرائق بمنطقة بربور، أكد بدوي أنه ليس من أولويات الحكومة فتح مناصب شغل لتوظيف أعوان حماية الغابات لكنها تولي أهمية لمطالب تزويد مديريات الغابات بالعتاد، وردا على انشغال رفعه محافظ الغابات الذي قدم عرضا مفصلا للوضع بولاية سعيدة المعروفة بغطائها النباتي وغاباتها الشاسعة، أعلن وزير الداخلية عن رفع التجميد عن مشاريع تهيئة المسالك الغابية والريفية من أجل تسهيل عمليات التدخل لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات، موضحا أن برنامجا استعجاليا قد أعلنته الحكومة لمكافحة حرائق الغابات العام الماضي لتجنب تكرار كارثة صائفة 2017 يشرف عليها مجمع الهندسة الريفية شملت مختلف الولايات التي تمتلك غطاء غابيا.ورافع بدوي من أجل الحفاظ على الثروة الغابية معتبرا أنها مكسب وثروة ينبغي التحسيس بأهميتها عن طريق العمل الجواري.