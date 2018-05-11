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مديران مركزيان ورؤساء أمن بالعاصمة وولايات أخرى في أجندته

لهبيري ينهي مهام رئيس أمن الشلف في خامس تغيير منذ تنصيبه

  23 جويلية 2018 - 21:07   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
لهبيري ينهي مهام رئيس أمن الشلف في خامس تغيير منذ تنصيبه

تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد تغيير قياداتها، حيث عرفت المديرية العامة للأمن الوطني تغييرات كبيرة بتعيين العقيد مصطفى لهبيري على رأسها، حيث أنهى مهام رئيس أمن ولاية الشلفمراقب الشرطة عبد المجيد قوراري ليكون بذلك خامس رئيس أمن ولاية بعد كل من العاصمة، وهران، تيبازة وتلمسان، وكذا مديرية الاستعلامات، في حين ينتظر أن تعرف الحركة حصد رؤوس أخرى بالعديد من الولايات وكذا رؤساء أمن 6 مقاطعات إدارية بالعاصمة ورؤساء مديرتين مركزيتين حسب مصادر  المحور اليومي.

 

يواصل المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري إجراء تغييرات على رأس مديريات الأمن في عدد من الولايات، وذلك بعد قرابة الشهر من تعيينه على رأس جهاز الشرطة، خلفا لعبد الغني هامل الذي تم تنحيته بتاريخ 26 جوان الفارط، حيث أنهى مهام مدير الأمن الولائي للشلفمراقب الشرطة عبد المجيد قوراري وتماستخلافه برئيس مصلحة بذات المديرية إلى حين تعيين رئيس أمن جديد على رأس أمن الشلف، بعد أيام من إنهاء مهام رئيس أمنولاية تلمسان مراقب الشرطة صالح مخلوف بعد سلسلة من الإقالات التي بدأت بإنهاء مهام رئيس أمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي الذي عوض بمراقب الشرطة، بطاش محمد، في أول قرار للعقيد بعد تعيينه على رأس المديرية ليتخذ قرار ثاني آخر تمثل في إنهاء مهام رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري الذي كان قد شغل منصب رئيس أمن ولاية وهران لأكثر من ست سنوات ليعوض بعبد المالك بومصباحي، ليليه نهاء مهام رئيس أمن تيبازة مراقب الشرطة، سليم جاي جاي. تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تعزز جهاز الشرطة، بـ14 مراقبا جديدا للشرطة بينهم امرأة و40 عميدا أول للشرطة بمناسبة العيد الـ56 لتأسيس الشرطة الجزائرية، فيما حظي 6 آلاف ضابط وعون شرطة بترقيات استثنائية، بقرار من قيادة الأمن الوطني شملت مختلف الرتب، فيما دعا وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الجزائر، كما تمترقية 41 عميدا أول للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة وهي أعلى رتبة في الجهاز، من بينهم خيرة مسعودان مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، وسليمان بن يطو المدير الجديد للاستعلامات، عبد الكريم شوقي مدير متحف الشرطة، يوسف بوشمال من مديرية الاستعلامات، مازراي محمد رضوان، وغزة عبد الكريم إطار بالمدرية العامة للأمن الوطني، محمد شتاق من مديرية الشرطة القضائية.

أسامة سبع

 

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