عزوزة وهواوي يطمئنان الحجاج

رحلات الحج غير معنية بإضراب تقنيي الجوية الجزائرية

طمأن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، والمدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، زهير هواوي، أمس، الحجاج الجزائريين بخصوص إضراب تقنيي شركة الخطوط الجوية الجزائرية المرتقب نهاية الشهر، حيث قالا إن هذا الأخير لن يشمل رحلات الحج.

أوضح عزوزة في ندوة صحفية على هامش مؤتمر الحج المبرور، بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن عمال الجوية الجزائرية يعلمون أن الحجشعيرة دينية وليست سياحة، وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك جزائري يعرقل أداء هذه الأخيرة، وتابع أن الأمر يبقى خاص بوزارة النقل والأشغال العمومية وكذا الشركة المعنية.

من جانبه أوضح زهير هواري في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال مؤتمر الحج المبرور، أن رحلات الحج غير معنية بإضراب تقنيي الجوية الجزائرية المرتقب في الـ 31 من الشهر الجاري، على حسب ما أفادوا به، وأضاف أن الشركة خصصت 3 طائرات لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، تقوم بـ 64 رحلة انطلاقا من 5 محطات، في إشارة منه إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة، مطار وهران، عنابة، قسنطينة وورقلة. بخصوص عملية بيع التذاكر، كشف هواوي عن بيع 35 ألف تذكرة حج، مشيرا إلى أن وكالات الشركة في انتظار الباقين، ودعا في هذا الصدد الحجاج المتأخرين إلى التقرب من هذه الأخيرة. أما عن الرحلات فيتعين على الحجاج المعنيين القدوم إلى المطار 6 ساعات قبل الانطلاق لاستكمال الإجراءات مع البنك والمصالح الصحية وغيرها.