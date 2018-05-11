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مخاوف من انتشاره بالولايات الساحلية والمناطق الرطبة

معهد باستور يؤكد انتشار بعوض النمر في أربع ولايات

  23 جويلية 2018 - 21:11   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
معهد باستور يؤكد انتشار بعوض النمر في أربع ولايات

أكد معهد باستور الجزائر أن بعوض النمر ينتشر في أربع ولايات من الوطن خلال السنوات الأخيرة، وهي تيزي وزو وجيجل ووهران والعاصمة، منذ ظهوره لأول مرة بالجزائر منذ 8 سنوات، محذرا من انتشار بعوضة النمر بولايات الساحل الجزائري والمناطق الرطبة، مشيرا إلى مساهمة سلوك السكان في نمو اليرقات من خلال الحاويات والأواني والإطارات المستعملة.

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أوضح خبراء معهد باستور أن بعوض النمر ينتشر في أربع ولايات من الوطن في السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بولاية تيزي وزو وجيجل ووهران والعاصمة، منذ ظهوره لأول مرة بالجزائر منذ 8 سنوات.

 كما يحذر الخبراء من انتشار بعوضة النمر بولايات الساحل الجزائري والمناطق الرطبة، كما يساهم سلوك السكان في نمو اليرقات خاصة من خلال الحاويات والأواني والإطارات المستعملة. وكانت هذه الحشرة قد سجلت ظهورها لأول مرة بالجزائر في الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو في جوان 2010 بعد التقاط معهد باستور عيّنة واحدة منها فقط، ومنذ ذلك الحين سجلت المصالح المختصة عدة شكاوى لمواطني ولايات أخرى، لاسيما جيجل والعاصمة ووهران.

في شهر ديسمبر 2015 وبعد تقديم سكان عين الترك بولاية وهران شكوى تضرّرهم الناجم عن البعوض خلال فصل الصيف، أكّد خبراء الحشرات في معهد باستور الجزائر دخول هذا النوع من البعوض إلى هذه المنطقة. وفي شهر جويلية 2016، أبلغ سكان حي زونكا الواقع بين بئر خادم وعين النعجة بولاية الجزائر عن تضرّر شديد من نوع من البعوض يلسع بشكل خاص أثناء الليل وفي الصباح الباكر، وقد أكّد معهد باستور وجود بعوضة النمر في جميع مراحل تطورها (البيض واليرقات والحشرات البالغة)، وقد شنت عليها المصالح المختصة حملة واسعة من خلال استعمال المبيدات إلى غاية القضاء عليها تماما. وخلال شهر أوت من سنة 2017 وبعد عدّة شكاوى لسكان القبة القديمة بالعاصمة من لسعات غير مألوفة للبعوض، تمّ إجراء مسح للحشرات من أجل تحديد نوع الحشرة، وأظهر التقاط العيّنات وجود بعوضة النمر مع كثافة عالية في جميع مراحل تطورها. ورغم كل المجهودات التي بذلتها مصالح مكافحة الحشرات، إلا أن بعوضة النمر انتشرت بأماكن أخرى من العاصمة، هي سحاولة وخرايسية وحسين داي.

أمّا في شرق الوطن، تمّ الإبلاغ عن انتشار غير طبيعي للبعوض من قبل مصلحة الوقاية لمديرية الصحة والسكان لولاية جيجل خلال شهر أوت 2017، وبعد إيفاد فريق من علماء الحشرات إلى عين المكان تم التأكد من وجود بعوضة النمر في عاصمة الولاية.

يذكر أن بعوضة النمر تعيش أساسا بمناطق جنوب شرق آسيا وتنتشر بالمناطق الحضرية، حيث تتكيف بسهولة مع البيئات الحيوية المختلفة، ويتميّز بيضها بالقدرة على مقاومة الجفاف لفترة طويلة، وقد ظهرت في أوروبا في التسعينات ومنها استمرت في التوسع من بلد إلى آخر.

 بوعلام حمدوش

 

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