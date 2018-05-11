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حسب تصريح إطار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رفع معدلات القبول في 21 تخصصا في الجامعات والمدارس العليا

  23 جويلية 2018 - 20:55   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
رفع معدلات القبول في 21 تخصصا في الجامعات والمدارس العليا

كشف مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة، عن رفع معدل القبول في 21 تخصصا، لا سيما ما تعلق بالهندسة المعمارية والعلوم السياسية، و الصحافة والبيطرة، و كذلك تخصصات المدارس العليا للأساتذة.

 

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيلات الجامعية الخاصة بالناجحين الجدد في شهادة البكالوريا ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل، حيث تم تحديد يوم 26جويليةموعدا للتسجيلات الأولية التي تدوم إلى غاية 28 من الشهر ذاته، لتليها مباشرة في اليوم الموالي مرحلة تأكيد التسجل لمدة يومين، على أن تنطلق يوم 31مرحلة معالجة الرغبات التي تدوم لمدة أسبوع. أما فيما يخص تاريخ الإعلان عن النتائج فسيكون يوم 7 أوت في الفترة المسائية. ومن أجل تسهيل مهمة اختيارالرغبات للطلبة الجدد، تقرر تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى مختلف مؤسسات التعليم العالي يومين قبل انطلاق التسجيلات، بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة باستغلال نتائج البكالوريا وتحديد المعدلات الدنيا، ثم تأتي مرحلة تأكيد التسجيل وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بداية من تاريخ 8 أوت إلى غاية 12 من الشهر ذاته، لتليها فيما بعد مرحلة فتح بوابة الإيواء التي تدوم إلى غاية 15 أوت، لتيلها في الفترة ذاتها المعالجة الثانية التي تخص مرحلة الرسوب في الاختبارات والمقابلاتوطلب إعادة التوجيه في الشهر ذاته، إلا أنه تم تحديد آخر آجل يوم 16 أوت، في اليوم ذاته الذي سيتم الإعلان فيه عن النتائج. في السياق، ضمّت رزنامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة التسجيلات النهائية التي ستكون من 2 إلى غاية 6 سبتمبر، لتشمل أيضا ملف الخدمات الجامعية كمرحلة ثالثة. أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة فتتعلق بالمعالجة الاستثنائية منطرف المؤسسات الجامعية،إلى جانب إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقلبداية من 2 سبتمبر إلى غاية 06 سبتمبر، ليكون هذا آخر تاريخ يخص التسجيلات النهائية للسنة الجامعية 2018 / 2019.

ن ش

 

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