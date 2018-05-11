تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية

تنصيب خلية مشتركة لمجابهة أزمة العطش والحرائق بتيزي وزو

نصّب والي تيزي وزو محمد بودربالي أمس، خلية متابعة مشتركة ما بين القطاعات لضمان السير الحسن لموسم الاصطياف ومجابهة أزمة العطش والحرائق إضافة إلى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

ذكر بيان مصالح الولاية الذي تلقت المحور اليومي نسخة عنه، أن عملية تنصيب الخلية المختلطة جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية في إطار تحسين الخدمة العمومية المقدمة لصالح مواطني الولاية. وهي الخلية المشكلة من مختلف الجهات المعنية، على غرار مديرية الموارد المائية، سونلغاز، الأشغال العمومية، محافظة الغابات ومديرية الطاقة، وغيرها من ممثلي الجهاز التنفيذي بالولاية، والذين سيسهرون على ضمان السير الحسن لموسم الاصطياف لسنة 2018. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الخلية التي تم تنصيبها قد أسندت إليها عدة مهام أساسية، زيادة على تلك المتعلقة بالتدخل الميداني، وتتمثل في استقبال انشغالات المواطنين للإبلاغ عن أي مشاكل وجعلهم طرفا فعالا لتحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة من طرف المصالح العمومية، حيث وضعت خطا هاتفيا تحت تصرف المواطنين يتمثل في 026.10.61.79