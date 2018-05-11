نحو رفع نسبة النصوص الأدبية الجزائرية في البرامج التربوية

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مساء يوم الإثنين من تيبازة عن مخطط عمل يقضي برفع نسبة النصوص الأدبية الجزائرية في محتويات البرامج التربوية ب 80 بالمائة "مستقبلا" كمرحلة أولى قبل التفكير في التفتح على الآخر.

و قالت الوزيرة خلال زيارتها مساء اليوم لورشات إعداد مختارات أدبية جزائرية المنظمة ببوإسماعيل و إدراجها ضمن محتويات البرامج التربوية أن مصالحها تعمل على رفع نسبة المختارات الأدبية الجزائرية "تدريجيا" إلى 80 بالمائة مشيرة إلى أنها كانت لا تتعدى ال2 بالمائة قبل انطلاق تلك الورشات منذ ازيد من ثلاث سنوات.

و في هذا السياق كشفت وزيرة التربية الوطنية عن إعداد أولى المختارات الأدبية التي تحتوي على مضامين أدبية و ثقافية جزائرية لتلاميذ الإبتدائي و المتوسط و الثانوي و بثلاث لغات " عربية و أمازيغية و فرنسية" كثمرة للورشات التي أطلقتها الوزارة منذ ازيد من ثلاث سنوات.

واكتفت الوزير بالقول أنه سيتم إدراج تلك المحتويات في البرامج التربوية دون اعطاء تاريخ محدد لبداية العمل بها مؤكدة في نفس السياق أن العمل سيبقى مستمرا لتكريس الهوية الوطنية في المدرسة الجزائرية.