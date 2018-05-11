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إنطلاق بطولة كأس الجزائر للحساب الذهني المؤهلة لبطولة كأس العالم

  24 جويلية 2018 - 15:21   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
إنطلاق بطولة كأس الجزائر للحساب الذهني المؤهلة لبطولة كأس العالم

انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الأولى لبطولة كأس الجزائر للحساب الذهني المؤهلة لبطولة كأس العالم المزمع تنظيمها باليابان في 5 أوت المقبل، بمشاركة قرابة 500 طفل منحدرين من مختلف ولايات الوطن  تتراوح  أعمارهم ما بين 5 و 15 سنة.

و يعتمد الحساب الذهني محل البطولة على استخدام ما يسمى ب "الأباكوس" أو المعداد الياباني لإجراء عمليات حسابية متنوعة ثم الانتقال للحل الذهني لإجراء عمليات طويلة بالاعتماد على التخيل فقط.

و بعد تقسيم المشاركين حسب الفئات العمرية (من 5 إلى 15 سنة) و المستويات المتنافس فيها (5 مستويات)، استهلت البطولة بإجراء امتحان كتابي باستعمال المعداد يضم 50 عملية حسابية ثم الانتقال إلى الامتحان البصري باستعمال ذات المعداد يضم 20 عملية ثم الامتحان التخيلي الذي يتم دون استعمال المعداد يضم 20 عملية.

و عبر العديد من الأطفال المشاركين في البطولة و المنحدرين من مختلف الولايات على غرار العاصمة و عنابة و تسمسيلت و سيدي بلعباس عن فرحتهم الكبيرة للمشاركة في هذه البطولة للحساب الذهني.

و تبين أن كل هؤلاء الأطفال  كانوا قد درسوا لمدة بضعة أشهر على مستوى مراكز الذكاء و المتواجدة عبر مختلف الولايات، حيث تعلموا كيفية استعمال المعداد الياباني الذي يمكن الطفل من  تنمية الثقة بالنفس وتنمية ذكائه و كذا تقوية التوزان بين الشقين الأيمن و الأيسر للدماغ.

و قال نائب لجنة الإعلام و الاتصال للبطولة شريف تسامدة  ل/واج أن هذه التظاهرة الأولى من نوعها  تمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و هي من تنظيم المنتدى الوطني للجيل المعاصر بالتنسيق مع مؤسسة أصدقاء الحياة المتخصصة في تكوين و تدريب برامج الأطفال، مضيفا أنه سيتم الاعلان عن نتائج المسابقة في ذات اليوم من طرف لجنة مكونة من 200 مصحح و مراقب.

و قال رئيس البطولة هيثم شارف بدوره  أنه سيتم اختيار "قرابة 15 طفلا مع مدربيهم للمشاركة في بطولة كأس العالم باليابان للحساب الذهني عن طريق المعداد الياباني (الأباكوس) في 5 أوت المقبل".

 

 

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