الحكومة تقرر انتزاع أراض بور من فلاحين تركوها لسنوات

وزارة الداخلية تطالب بمفتشين ماليين لمراقبة تحصيل الجباية المحلية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن توقيع تعليمة وزارية مشتركة تقضي بانتزاع الأراضي الفلاحية من فلاحين تركوها بورا دون استغلال لعدة سنوات.

أوضح الوزير بدوي، في كلمته أمام ممثلي المجتمع المدني بالمسرح الجهوي سيراط بومدين بولاية سعيدة ظهر أمس، أن التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة التي تم توقيعها قبل 15 يوما تنهي عهدا كان فيه فلاحون يحوزون أراضي فلاحية ويتركونها قاحلة.

مشروع قانون الشرطة الجوارية قيد التحضير وسيستكمل مطلع 2019

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الأموال المحصلة من الجباية المحلية لا ترقى إلى التطلعات، وحمّل مسؤولين في البلديات مسؤولية هذا الضعف، داعيا وزارة المالية إلى تخصيص مفتش مالي على مستوى كل بلدية لمتابعة عملية التحصيل الجبائي المحلي، وأبرز أن مشروع القانون المتعلق بالشرطة الجوارية ما زال قيد التحضير، وينتظر استكماله مطلع2019 .وأفاد الوزير في تصريح له على هامش زيارة رسمية لمدة يومين إلى ولاية سعيدة بأن ضعف التنسيق بين مختلف المصالح والتجند جعل البلديات متأخرة في التحصيل الجبائي. وطالب بدوي وزارة المالية بتخصيص مفتش متخصص لكل بلدية، يعمل تحت سلطة رئيس البلدية، ويسهر على متابعة عملية التحصيل الجبائي. واستطرد الوزير يقول: كلنا نأكل من مداخيل البترول، لكن خزينة الدولة لم تعد قادرة على التحمل، والدولة لم تعد قادرة على دعم البلديات. ووصف بدوي عملية انتقال الموارد من المركزية إلى المحلية بـالحرب الحقيقية والمعركة.وقال بدوي إن دور أصحاب المال يكمن في مرافقة إنشاء الهياكل على مستوى البلديات ليستفيد منها الشباب، لاسيما دور الشباب والمراكز التجارية والأقطاب الصناعية. ولدى زيارة وزير الداخلية البلديات الجنوبية لولاية سعيدة لاسيما بلديات عين الحجر، السخونة وسيدي احمد، التقى حشودا من سكانها الذين أصروا على توجيه انشغالاتهم إليه شخصيا، وتتعلق جلها بالسكن والتشغيل.

قوائم البطالين على مكاتب الأميار

رد بدوي على انشغالات السكان خلال لقائه بالمجتمع المدني، وقال إن الإدارة لم يعد بإمكانها خلق مزيد من مناصب الشغل وأن الحل يكمن في خلق مشاريع استثمارية، مطالبا رؤساء البلديات بحيازة قوائم البطالين في مكاتبهم. وبخصوص أزمة السكن، قال بدوي إن المواطنين مدعوون إلى تقديم طلبات خاصة بالسكن حتى يستفيدوا من الصيغة المناسبة لهم.