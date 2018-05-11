التقى الأفافاس والأفلان في انتظار الإرسيدي

مقري يوسع مشاوراته لكافة الأطياف السياسية ويلتقي بولد عباس

-ولد عباس يتراجع عن تصريحاته ويشيد بخصال الراحل نحناح

أذاب اللقاء الذي جمع، أمس، بين عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم والأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الجليد، بعد حالة التشنج التي ميزت الحليفين السابقين في التحالف الرئاسي إثر التصريحات التي أطلقها ولد عباس ضد الراحل محفوظ نحناح الذي اتهمه فيها بمساومة الرئيس سنة 1999.

كانت مناسبة اللقاء، الذي يدخل ضمن المبادرة التي أطلقها مقري حول التوافق الوطني، فرصة لجمال ولد عباس لتقديم الاعتذار لحركة مجتمع السلم فيما يخص اتهام الشيخ نحناح، بحيث أكد ولد عباس على سوء التفاهم الذي وقع إثر تصريحاته الأخيرة بشأن الرئيس السابق للحركة محفوظ نحناح، مؤكدا أن هذا الأخير لم يساوم أبدا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل رئاسيات 1999،وأضاف أن الشيخ نحناح شخصية وطنية وكان صديقا للرئيس بوتفليقة ولي شخصيا، مشيرا إلى أن الحزبين تربطهما علاقة وطيدة وقديمة. وقد عقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، بالجزائر العاصمة لقاء ثنائيا لمناقشة مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها الحركة. خلال افتتاحه لهذا اللقاء الذي تم بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، بحضور إطارات من الحزبين، أكد ولد عباس أن الهدف من هذا الاجتماع هو توسيع الرؤية بالنسبة للمبادرة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم حول التوافق الوطني. واستغل الأمين العام هذه المناسبة من جهته، أكد مقري أن اللقاء مع حزب جبهة التحرير الوطني له رمزيته ويعطي رسالة مفادها أنه يمكن للجزائريين أن يتحاوروا فيما بينهم وأن يرسموا مستقبلا أفضل للبلاد. يأتي هذا القاء بعد ذلك الذي جمع عبد الرزاق مقري برئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وتلاه لقاء بقيادة جبهة القوى الاشتراكية فيما سيلتقي بالأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي أحمد أويحيى يوم الأحد المقبل في انتظار استجابة غريمه السياسي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الإرسيدي لدعوة اللقاء به. وتعد هذه المبادرة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم حمس الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، وهي تهدف إلى تحقيق توافق وطني بين مختلف الأطياف والفاعلين بالساحة السياسية لضمان انتقال اقتصادي وسياسي سلس وآمن.