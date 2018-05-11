أكد ضبط الاحتياطات وتوفير الاحتياجات

عزوزة يدعو بعثة الحج للإخلاص في خدمة الحجاج

دعا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة من مطار هواري بومدين الدولي أعضاء البعثة الجزائرية للحج إلى التفاني والإخلاص في العمل خدمة للحجاج.

أوضح عزوزة على هامش إشرافه بمطار هواري بومدين الدولي على انطلاق أول رحلة لأعضاء البعثة الجزائرية للحج لموسم 1439/2018 التي تضم 270 عضو من مجموع 800 عضو باتجاه المدينة بالمملكة العربية السعودية، أن الدولة قد وضعت ثقتها في أعضاء بعثة الحج، وما عليهم إلا أن يكونوا في مستوى الأمانة. وأبرزالمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرةفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائريةأن التحضير المبكر لموسم الحج 2018 قد أعطى نتائج مبشرة، حيث سارعت كل القطاعات المعنية -كما قال- لتحضير الأجواء المناسبة، وأكد تطلعه لموسم ناجح، لاسيما أن كل الاحتياطات قد تم ضبطها وكل الاحتياجات تم توفيرها.

وأفاد المسؤول ذاته بأن أعضاء البعثة الجزائرية للحج يتوزعون عبر مراكز المدينة ومكة وجدة، بالإضافة إلى الأعضاء التابعين لوكالات السياحة والأسفار، مشيرا إلى أن وفدا يضم 30 عضوا قد غادر الجزائر في وقت سابق باتجاه البقاع المقدسة لوضع الترتيبات الأولية واستقبال الأدوية اللازمة بالمراكز الطبية واستصدار كل التراخيص المتعلقة بأعضاء البعثة الجزائرية للحج. وأشار عزوزة إلى أن أعضاء البعثة الجزائرية الـ800 يمثلون وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والشؤون الخارجية والمالية والأشغال العمومية والنقل والشؤون الدينية والأوقاف والاتصال والسياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى المديرية العامة للحماية المدنية والديوان الوطني للحج والعمرة.