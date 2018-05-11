استمرار حملة الإقالات التي باشرها منذ تعيينه على رأس الجهاز

لهبيري ينهي مهام المكلف بأمن مطار هواري بومدين ورئيس أمن ولاية سعيدة

أنهى العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، مهام مراقب الشرطة لحسن حسين المكلف بأمن مطار هواري بومدين، وكذا رئيس أمن ولاية سعيدة مراقب الشرطة عبد المجيد قوراري، في إطار سلسلة التغيرات التي يجريها الوافد الجديد على هذا الجهاز منذ فترة قصيرة.

جاء التغييران بعد إنهاء مهام عدد من المسؤولين في جهاز الشرطة منذ إقالة اللواء عبد الغاني هامل من رأس المديرية العامة، وكانت البداية برئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي، ومدير الاستعلامات العامة أيضا جيلالي بودالية، ثم تلتها سلسلة من الإقالات التي مست رؤساء أمن ولايات وهران، تيبازة، الشلف وتلمسان. وينتظر حسب مصادر متطابقة أن تعرف الحركة التي يجريها لهبيري في جهاز الشرطة سقوط أسماء أخرى من رأس أمن ولايات ومديريات مركزية فضلا عن مسؤولين آخرين. وقد شهدت العاصمةالإثنين الماضي تقليد رتب لـ 930 ضابط وعون الشرطة استفادوا من ترقيات في سلك الأمن الوطني عبر مختلف مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال حفل تكريمي نظم بمقر مجموعة الاحتياط والتدخل بالقبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لعيد الشرطة الجزائرية.

وثمّن المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري في رسالة قرأتها نيابة عنه رئيسة مكتب التكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة نشيدة أودينة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا والمجهودات المبذولة من طرف عناصر الأمن الوطني في مكافحة الجريمة في سبيل ضمان الأمن والسكينة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم، خاصة في الوقت الراهن المتميز بتزايد التهديدات والتحديات التي تتطلب تعبئة الجميع لمواجهتها.

وأضاف لهبيري أن هذه الترقيات تندرج ضمن الاهتمام المستمر والدائم الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني للمورد البشري وللمسار المهني لمستخدمي الشرطة من أجل ترقية الأداء المهني، خدمة لأمن المواطن وحماية للممتلكات، داعيا إلى مواصلة الجهود.