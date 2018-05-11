في ردها على بيان أوريدو الجزائر

جازي توضح موقفها بخصوص قضية عرض هايلة

ردا على البيان الصحفي الذي أصدرته شركة أوريدو الجزائر بتاريخ 22 جويلية 2018 في إشارة إلى قرار المحكمة بشأن أحد النزاعات التجارية، تود جازى تقديم الإيضاحات التالية:

في سياق معالجة النزاع التجاري المتعلق بشكوى تقدمت بها شركة أوريدو بخصوص إطلاق المتعامل جازي لتسمية هايلة على أحد عروضه، وبحجة تشابه اللفظ مع تسمية عروض شركة أوريدو المتمثلة في هيا وهلا، حكمت المحكمة ابتدائيا لصالح أوريدو.

من جانبها، تنتظر جازي الإخطار الرسمي بالحكم من قبل المحكمة من أجل الاستئناف وتقديم براهين وأدلة اضافية تدعم حجتها في استحالة حدوث أي لبس في العروض لوجود اختلاف واضح في المصطلحات وكذا في خصائص العروض. تعتبر جازي أن أي تفسير آخر لقرار المحكمة الابتدائية سيكون محاولة للتلاعب بقرارات المحكمة وتضليل للرأي العاملون أن القضية لم يتم البت فيها بصفة نهائية. تعمل جازي وهي شركة اقتصادية عمومية يملك الصندوق الوطني للاستثمار 51� من أسهمها في ظل الاحترام التام للتشريعات والقوانين المعمول بهاكما لديها الثقة الكاملة في العدالة الجزائرية.