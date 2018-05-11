الحماية المدنية تنفي فتح مسابقة توظيف

نفت المديرية العامة للحماية المدنية أن تكون قد فتحت مسابقة للتوظيف في سلكها، معتبرة أن كل ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف صفحات مزورة هي مجرد إشاعات.

وقالت المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك “لقد تم نشر على بعض صفحات التواصل الإجتماعي غير الرسمية بأن المديرية العامة للحماية المدنية قد فتحت مسابقة التوظيف بسلك الحماية المدنيةو على هذا فإن المديرية العامة للحماية المدنية تنفي و تكذب هذه الشائعات التي نشرت”.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أنها تعلم الشباب الذي يريد الألتحاق بسلك الحماية المدنية أنه في حالة فتح مسابقة التوظيف فأنه سوف يتم نشر شروط و موعيد المسابقة على الصفحات الرسمية للمديرية العامة للحماية المدنية.