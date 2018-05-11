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أويحيى يكرّم المتفوّقون الأوائل في بكالوريا 2018

  25 جويلية 2018 - 12:04   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يكرّم المتفوّقون الأوائل في بكالوريا 2018

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الأربعاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا لدورة 2018 بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وخلال هذا التقليد السنوي، تسلم 68 متفوقا شهادات تقديرية و هدايا رمزية،نظير الجهود التي بذلوها والتي أهلتهم لتبوء المراتب الأولى في شهادة البكالوريا لهذا الموسم الدراسي وكانت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018 قد بلغت 55,88 بالمائة،بعد أن كانت قد قدرت خلال السنة الماضية بـ 56,07 بالمائة.

وسجلت شعبة الرياضيات في هذا الامتحان أعلى نسبة نجاح بـ61ر78 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بـ 40ر59 بالمائة و اللغات الأجنبية (06ر56 بالمائة) ثم الآداب والفلسفة (63ر48 بالمائة) وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 18ر47 بالمائة يذكر أنه اجتاز هذا الامتحان المصيري الذي كان قد نظم ما بين الـ 20 و الـ 25 جوان 709.448 مترشحا من بينهم 40  بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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