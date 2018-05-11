176 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحصلون على شهادة البكالوريا

تحصل 176 تلميذا من ذوي الاحتياجات من بين 258 متمدرسا على شهادة البكالوريا 2018، وهو ما يمثل نسبة جيدة تعكس الجهود التي بذلها هؤلاء التلاميذ و معلميهم، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

وأوضح البيان أن التلميذة ماجوج أمال ذات الإعاقة البصرية من ولاية الجزائر تألقت بحصولها على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 15ر17، مبرزا في نفس الوقت أن معدلات المتفوقين تراوحت بين 40ر17 و46ر14.

وأكدت الوزارة أن هذه "النتائج الجيدة مؤشر حقيقي على المسار الإيجابي النوعي الذي تنتهجه المدرسة الجزائرية المنصفة والضامنة للإدماج"، كما "تعكس فعالية العملية التربوية المتخصصة التي تتكفل مبكرا بذوي الاحتياجات الخاصة وتؤكد على المجهودات التي يبذلها المربون والمعلمون والأساتذة المتخصصون وكذا النفسيون"

وبعدما نوهت بالإرادة "القوية وروح التحدي" التي تحلى بها هؤلاء المتفوقون وبالدعم الدائم لأسرهم، أشارت الوزارة بأن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يؤكد التزامه المستمر لمرافقتهم من أجل المزيد من النجاح والتألق.

أكثر من 1.200 محبوس ينجح في بكالوريا 2018

و بلغ عدد المحبوسين الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا 1.258 من بين 4.391 مترشحا أقدموا على اجتيازه هذه السنة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة العدل.كما بلغ عدد المحبوسين الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط 2.189 من بين 4.698 من الذين أقدموا على اجتيازه، يضيف ذات المصدر، مشيرا في آن واحد، أن عدد المسجلين في فروع التكوين المهني خلال هذا الموسم 40.226 مسجل، في حين بلغ عدد المسجلين في التعليم العام 42.937.وبهذه المناسبة، ستنظم وزارة العدل غدا الخميس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة (تيبازة) حفل تكريم المحبوسين الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورتي مايو ويونيو 2018.ويأتي هذا الحفل ل "تثمين المجهودات المبذولة طوال سنة من طرف المحبوسين ومؤطري المؤسسات العقابية وأيضا لترقية نشاطات إعادة الإدماج لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، لا سيما عن طريق التعليم والتكوين".