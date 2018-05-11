لهم صلاحية طلب الاستفسارات والمعلومات من هيئات الرقابة الرسمية

القضاة مطالبون بتحريك الدعوى العمومية آليا ضد كل ما يمس المواطن

دعا وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح وكلاء الجمهورية والنواب العامين إلى استخدام كل الوسائل القانونية والمادية المتاحة للدفاع عن المواطن، من خلال طلب الاستفسارات والمعلومات من كل هيئات الرقابة الرسمية بوقائع مهما كانت لضمان تطبيق القانون، على غرار حماية المصطافين من مافيا الشواطئ.

طالب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح القضاة والنوّاب العامين على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، على تنفيذ السياسية الجزائية على مستوى إقليم الاختصاص الذي يخضعون له بما يتماشى والتعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية، موضحا أن النائب العام من واجباته الاستفسار وطلب المعلومات من كل الهيئات وخاصة هيئات الرقابة، وتبعا لما ورده من معلومات رسمية أو غير رسمية يحرّك الدعوى العمومية كل حسب إقليم الاختصاص الذي يخضع له، مضيفا أن القضاة والنيابة العامة ملزمون بالمتابعة بدقة مطلوبة، حتى لا تضيع حقوق الناس وبالتالي يظلمون، قائلا القاضي له مسؤولية ليس لوحده في إطار اختصاصه وأعطينا كل الأسلحة المتعلقة بالترسانة القانونية، وخاصة بالنسبة للتعديلات الطارئة على قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أنه يمكن للقضاة والنواب العامين استعمال هذه الإصلاحات للقيام بالمهام المنوطة بهم بكل شفافية، خضوعا للقانون وهذا ما ينصّ عليه الدستور. ودعا المتحدث القضاة إلى ضرورة الاحتكام إلى سلطان القانون، مشيرا إلى أن الأثر السلبي الذي يقدمه القاضي ينعكس على صورة العدالة، وأضاف أن الاهتمام بالموارد البشرية وتحيينها يظل من الاهتمامات والأساسيات المتصدرة للأولويات. للإشارة، فقد أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن استحداث منصب مساعدين لدى النيابة العامة خلال الأشهر القادمة مختصين في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية والمالية هدفها معالجة الملفات الشائكة والمعقدة، مؤكدا أنه سيكونون في البداية على مستوى الأقطاب الجزائية الأربعة على أن تعمم على مستوى كامل المجالس القضائية حسب الاحتياجات.