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بودينة صبرينة من العاصمة صاحبة أعلى معدل بـ18.95

أويحيى يكرّم نوابغ الجزائر

  25 جويلية 2018 - 19:46   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يكرّم نوابغ الجزائر

تسلم أمس 68 ناجحا في شهادة البكالوريا من المتحصلين على أعلى المعدلات على المستوى الوطني شهادات تقديرية وهدايا رمزية من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى بقصر الشعب. وتحصلت التلميذة بودينة صبرينة إيمان من ثانوية عبد المؤمن بالرويبة في العاصمة على أعلى معدل بـ18.95.

قام الوزير الأول أحمد أويحيى بقصر الشعب بالجزائر العاصمة أمس، بتكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة، وخلال هذا التقليد السنوي تسلم 68 متفوقا شهادات تقديرية وهدايا رمزية، نظير الجهود التي بذلوها وأهلتهم لاحتلال المراتب الأولى في شهادة البكالوريا لهذا الموسم الدراسي.

وكانت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018 قد بلغت 55.88 بالمائة، بعدما قدرت خلال السنة الماضية بـ 56.07 بالمائة، وسجلت شعبة الرياضيات في هذا الامتحان أعلى نسبة نجاح 78.61 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بـ 59.40 بالمائة، واللغات الأجنبية 56.06 بالمائة، ثم الآداب والفلسفة 48.63 بالمائة، وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 47.18 بالمائة. وقد اجتاز هذا الامتحان المصيري الذي كان قد نظم ما بين 20 و25 جوان 709.448 مترشح، من بينهم 40بالمائة أحرار و400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ن شعبان

 

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