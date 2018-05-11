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1079 هكتار من الغابات مستها الحرائق منذ جوان

  27 جويلية 2018 - 11:29   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
1079 هكتار من الغابات مستها الحرائق منذ جوان

تسببت حرائق الغابات في إتلاف مساحة بلغت 1.079هكتار وذلك في الفترة الممتدة بين الفاتح يونيو إلى غاية 25 يوليو 2018، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للمديرية العامة للغابات.

و أوضح ذات المصدر، انه خلال الفترة الممتدة بين الفاتح يونيو و 25 جوان تم تسجيل 207 بؤرة شملت مساحة إجمالية تقدر ب 1.079 هكتار موزعة بين 706 هكتار من الغابات و 103هكتارا من الأحراش و 270 هكتارا من الأدغال، أي بمعدل 3،5 حريق يوميا و مساحة  5،2 هكتار لكل حريق يحدد نفس المصدر.

و حسب حصيلة المديرية العامة للغابات فإن المنطقة الأكثر تضررا من حرائق الغابات هي منطقة الشرق  ب925 هكتارا و 65 حريقا متبوعة بالوسط ب 85 هكتار و85 حريقا ثم الغرب (69 هكتارا و 57 حريقا).

من جهة أخرى ، تم تسجيل خلال الأسبوع الممتد بين 19 و 25 يوليو لوحده 71 حريقا شمل مساحة إجمالية تقدر ب618 هكتارا مكونة من 378 هكتار من الغابات و 51 هكتارا من الأحراش و189 هكتار من الأدغال، أي بمعدل 10 حرائق يوميا و مساحة8،7 هكتار /الحريق.و أضافت ذات المديرية ،أن جهاز الوقاية و مكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح يونيو 2018 سيتم الاستمرار فيه إلى غاية نهاية الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر المقبل.وبسبب الأخطار المستمرة خلال هذا الفصل وجهت المديرية نداء للموطنين سيما سكان الجوار بالتحلي بمزيد من اليقظة والمساهمة في مخطط الإنذار والوقاية.وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 ي كشفت المديرية عن تسجيل 1.028 حريق أتلف مساحة اجمالية قدرت ب 7.701  هكتار منها 2.423 هكتار من الغابات.

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