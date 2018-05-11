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الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية على السويداء السورية

  27 جويلية 2018 - 11:31   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية على السويداء السورية

 أدانت الجزائر "بشدة" أمس الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أمس الأربعاء محافظة السويداء وضواحيها في جنوب سوريا، والتي أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح لواج: "ندين بشدة الاعتداءات الدموية الهمجية التي شنتها المجموعات الإرهابية لداعش على مدينة السويداء وقراها في جنوب سوريا والتي أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".

وأضافن علي الشريف بأن "وحشية هذه  الهجمات الإرهابية تعكس قطعا إفلاس المشروع الدموي لهذا التنظيم الإرهابي وتعبر عن توجهه الظلامي المنحرف عن كل الشرائع والأديان".

وأضاف قائلا: "وإذ نشيد بصمود سوريا وتصديها لآفة الإرهاب التي عبثت لسنوات بأمن هذا البلد الشقيق واستقراره، فإننا نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء والتعافي للجرحى. كما نعرب عن تضامننا مع سوريا، هذا البلد الذي يعد مهدا للحضارة الإنسانية والذي ضرب شعبه أروع الأمثلة عبر التاريخ في التعايش السلمي والعيش معا في سلام".

 

وخلص الناطق الرسمي إلى القول: "وإذ نجدد رفضنا وإدانتنا للإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره، فإننا ندعو كافة الفاعلين الدوليين إلى مواصلة الجهود وتكثيفها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي مازالت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في العالم".

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