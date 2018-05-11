بن غبريت تؤكد على الجهود التي ينبغي القيام بها في مجال طرق التعليم والتعلم

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس ، خلال أشغال اختتام اجتماع المجلس الوطني للبرامج في دورته العادية، على الجهود التي ينبغي القيام بها في مجال طرق التعليم والتعلم، حسب ما أورده بيان لدائرتها الوزارية.

و أوضح المصدر ذاته أن السيدة بن غبريت "أكدت على الجهود التي ينبغي القيام بها في مجال طرق التعليم والتعلم وفي التحديد الدقيق لمستوى الكفاءات التي يجب تحقيقها على جميع الأطوار التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات التي تنقص التلاميذ الذين يواجهون صعوبات"

و أشار البيان إلى أن الوزيرة استمعت خلال هذا اللقاء إلى كل التقارير التي قدمها مختلف رؤساء اللجان (لجان العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، اللغات، العلوم الاجتماعية ومواد التوعية، و البيداغوجيا)، مضيفا أنه تم التركيز في هذا الاجتماع على التقرير المرحلي لخطة عمل المجلس الوطني للبرامج "من حيث وضع المرجعيات العامة والخصوصيات المختلفة للتعلمات والتقييمات، المتعلقة بمجالات كفاءات ثقافة الرياضيات والثقافة العلمية وفهم المكتوب"