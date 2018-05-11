أكثر من 3500 طالب جامعي تم تسجيلهم منذ افتتاح الأرضية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, أمس بالجزائر العاصمة, أن أكثر من 3500 حامل لشهادة الباكالوريا سجلوا انفسهم خلال الساعات الاولى من فتح الأرضية المخصصة للتسجيلات الأولية.

وفي تصريح للصحافة على هامش إعطاء الانطلاقة الرسمية للتسجيلات الأولية للطلبة الجدد لحاملي شهادة البكالوريا من جامعة الجزائر2 ببوزريعة, أشار الوزير أن الجامعات الجزائرية قد جندت كل مسؤوليها وأعوانها المتخصصين من أجل مد يد العون للطلبة الجدد في تسجيلاتهم الأولية وإعطاء لهم النصائح الضرورية في اختياراتهم, مشيرا أن 65 ألف طالب قام بفتح الأرضية المخصصة لهذه العملية منذ افتتاحها صباح اليوم إلى غاية الساعة 11 عبر الوطن, في حين تم تسجيل أكثر 3500 طالب.

وذكر السيد حجار أن الوزارة احتفظت بالرغبات الأربعة التي أقرتها السنة الماضية في التسجيل الأولي وتوجيه الطلبة الجدد على أن تتضمن واحدة منها شعبة من شعب التكوين المعتمد في نظام ال (أل.أم.دي), مؤكدا أنه في حالة عدم قبول اختياراته فله الحق أن يعيد عملية التسجيل ومع أربع اختيارات أخرى, لأن مرحلة الطعون التي كانت تؤرق الطالب --كما قال-- "قد تم إلغاؤها".

وفي ذات السياق, أوضح الوزير أن الطلبة الجدد ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الجامعات من أجل التسجيل بل عليهم فقط تحميل التطبيق الذي تم إرساله عن طريق رسائل بالهاتف والتسجيل.

للإشارة فقد أعلن السيد حجار أمس الأربعاء عن توقيعه المنشور التكميلي رقم (06) المتعلق بالمعدلات الدنيا للتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 , حيث أوضح خلال الندوة الوطنية للجامعات أن هذا المنشور التكميلي يدخل في إطار تبسيط الإجراءات وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص لامركزية بعض الأعمال الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.

وأضاف أن المعدلات الدنيا للتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 "لم ترتفع في أغلبها مقارنة مع السنة الماضية حيث تم تحديدها على أساس دراسة كمية وكيفية لهذه النتائج من حيث المعدلات والتقديرات والشعب وعلى ضوء المناصب المتاحة".

للتذكير, فإن الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا مع موعد مع انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية من 26 إلى 28 يوليو الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في 16 سبتمبر.

ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 يوليو, كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة, بحيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية, ليتم الاعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 07 اغسطس 2018 مساءا وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 يوليو و 07 اغسطس.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الاولية واعادة التوجيه واجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12 اغسطس, ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها, وكذا اجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم الى احدى هذه المؤسسات, ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة والارشاد.

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات اعادة التوجيه, في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 اغسطس المقبل, اما الاعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 اغسطس.

وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 اغسطس المقبل, ليتم الاعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية

وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي واعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل, من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .