حمس" "تؤيد" تصريحات قايد صالح حول اقحام الجيش في السياسة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الخميس، أن حركته "تؤيد" تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، حول رفض المؤسسة العسكرية إقحامها في "المتاهات الحزبية والسياسية".

وقال مقري عبر صفحته على الفايسبوك، أن تشكيلته السياسية "تؤيد ما جاء في الكلمة التي ألقاها الفريق أحمد قايد صالح بمناسبة ترأسه حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، وأكد فيها أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش يعرف حدود، بل ونطاق مهامه الدستورية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل"، مضيفا أنه "لا وصاية على الجيش الوطني الشعبي".

ووصف المسؤول الحزبي هذه التصريحات بـ"التوجه الحضاري الذي يحقق المصلحة الوطنية"، معتبرا أن الحركة "لا تشعر بتاتا بأنها معنية بهذا الرد، لأنها لم تدع لتدخل الجيش، بل تحدثت في سياق عرض المبادرة وأكدت أن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق إذا حصل بين الجزائريين".