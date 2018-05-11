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شملت 27 رتبة إدارية و شارك فيها أزيد من 38 ألف مترشح

الكشف عن نتائج المسابقة المهنية للترقية مساء الغد

  27 جويلية 2018 - 14:55   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
الكشف عن نتائج المسابقة المهنية للترقية مساء الغد

ستفرج وزارة التربية الوطنية غدا الأحد بداية من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية التي شملت 27 رتبة إدارية في القطاع و التي خصصت لها الوزارة أزيد من 11 ألف منصب تسابق عيها أكثر من 38 ألف مترشح، و يمكن للمشاركين في المسابقة الاطلاع عن النتائج النهائية على مستوى مديريات التربية عبر الولايات.

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها الخاص  في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ،أن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة بـ 27 رتبة  سيتم الإعلان عنها  يوم الأحد  29 جويلية ابتداء من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال على مستوى مديريات التربية.

و أحصت مصالح وزارة التربية الوطنية 38014 مترشحا تسابقوا على 11487 منصب، حيث قالت المسؤولة الأولى على رأس القطاع نورية بن غبريت على حسابها الشخصي في"تويتر"، أن المسابقة شملت 27 رتبة في تخصصات مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر، إجتازوا الامتحان عبر 166 مركز إجراء، منح لهم 115 موضوعا للإختبار في كل الرتب.

من جهة أخرى أكدت وزيرة التربية الوطنية في بيان صدر عن هيئتها الوزارية على "الجهود التي ينبغي القيام بها في مجال طرق التعليم والتعلم وفي التحديد الدقيق لمستوى الكفاءات التي يجب تحقيقها على جميع الأطوار التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات التي تنقص التلاميذ الذين يواجهون صعوبات".

كما أشار البيان إلى أن الوزيرة استمعت خلال هذا اللقاء إلى كل التقارير التي قدمها مختلف رؤساء اللجان المتمثلة في "لجان العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، اللغات، العلوم الاجتماعية ومواد التوعية، و البيداغوجيا"، مضيفا أنه تم التركيز في هذا الاجتماع على التقرير المرحلي لخطة عمل المجلس الوطني للبرامج "من حيث وضع المرجعيات العامة والخصوصيات المختلفة للتعلمات والتقييمات، المتعلقة بمجالات كفاءات ثقافة الرياضيات والثقافة العلمية وفهم المكتوب"

نبيل شعبان

 

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