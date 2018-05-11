تزامنا مع انتقادات صادرة عن مؤسسات رسمية وغير حكومية

مساهل يدافع أمام الأمريكيين عن حرية المعتقد والعبادة في الجزائر

دافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمام الأمريكيين، عن حرية ممارسة المعتقد والرأي وكذا العبادة في الجزائر، مبرزا في ندوة وزارية حول "الحريات الدينية" بواشنطن، الضمانات الدستورية التي تقدمها البلاد في هذا الصدد، تزامنا مع الانتقادات التي تطال الجزائر في هذا المجال من طرف مؤسسات غير حكومية وأخرى رسمية، بما فيها تقارير الخارجية الأمريكية.

ذكّر مساهل أول أمس، خلال مشاركته في أشغال الندوة الوزارية حول الحريات الدينية بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي مايك بومبيو، بأحكام المادة 42 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون"، وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية "أن اجتماع واشنطن جاء في سياق دولي يتميز بتصاعد كل أنواع التعصب والإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب إضافة إلى الخلط الكبير بين الدين الإسلامي وآفة الإرهاب".

من جهة أخرى، أبرز مساهل "حرص المشرع وكذا المؤسسات الجزائرية المكلفة بإنفاذ القانون على توفير كل الشروط المطلوبة من أجل دعم الحريات التي كرّسها الدستور وقوانين الجمهورية"، وقال الوزير "إن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين ويخص جميع الديانات"، مشيرا إلى أن "القوانين الجزائرية تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية للجزائر، وكذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية مع ضمان معاملة قانونية للديانة الإسلامية وللديانات الأخرى"، وأضاف قائلا إن "الوزارة المكلفة بالشعائر الدينية لا تسمى وزارة الشؤون الإسلامية بل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف"، وختم الدبلوماسي الجزائر بالقول "إن السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل وكذا المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت وفقا لهذا المنطق"، وتابع أن "التسامح والاعتدال والحوار والتفاوض والمساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية وكذا الوئام المدني والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى العيش معا في سلام، تعد أدوات لتجسيد هذه الخطوة التي اختارتها الجزائر من أجل تعزيز السلام والأمن والأخوة والمساواة بين كل المواطنين". وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "ممارسة حرية المعتقد يجب أن لا تستخدم كذريعة للمساس بالنظام والأمن والصحة العامة، أو الأخلاق والحريات والحقوق الأساسية للغير"، مضيفا "كما لا ينبغي أن تكون أداة ودافعا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، بل على العكس من ذلك، لاسيما في هذا العالم غير المستقر، يجب أن تبقى الديانات مصدرا للأخوة والسلم وليس الكراهية والنزاعات". وخلص وزير الشؤون الخارجية بالقول "هذه هي قناعة الجزائر وغرض عملها في داخل حدودها وعلى الصعيد الدولي".

يشار إلى أن الجزائر تتعرض لانتقادات في مجال ما يعرف بـ"حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية" وكذا حرية الرأي، من طرف مؤسسات غير حكومية وأخرى رسمية، إذ تضطر للإجابة عن بعض الاستفسارات خلال المحافل الدولية كمجلس حقول الإنسان بجنيف.

زين الدين زديغة