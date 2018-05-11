أكثر من 5 آلاف تدخل للحماية المدنية خلال ثلاثة أيام

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 72 ساعة الأخيرة،أزيد من خمسة آلاف تدخل في عدة مناطق من الوطن بعد تلقي نداءات إستغاثة من طرف المواطنين.

وتعلق كلها بالأساس بحوادث المرور والحوادث المنزلة والإجلاء الصحي،وتدخلات الأجهزة الأمنية.

وسجلت ذات المصالح 20 حادث مرور دموي تسبب في وفاة15 شخصا جراء هذه الحوادث الأليمة مع إصابة 72 آخرين بجروح متفاوتة.

أين تم إسعافهم من مختلف المصالح الإستشفائية من طرف ذات المصالح فور تلقي النداءات.

وقام عناصر الحماية المدنية،بإنتشال وتحويل المستشفيات لشخصين توفيا غرقا في البحر بكل من ولايتي وهران والصاني بسكيكدة.

وتعلق الأمر ب طف تبلغ من العمر 09 سنوات توفيت بشاطئ غير مسموح بالسباحة بدائرة بطيوة، والثاني بشاطئ مسموح بالسباحة بدائرة سكيكدة.

كما تم إنتشال جثة شخص توفي بشاطى البحر على إثر إصطدامه بدراجة مائية”جاتسكي ” بدائرة سيدي لخضر.

للعلم تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر12 سنة ببركة مائية بالمكان المسمى الذهب الواقع ببلدية محمد بوضياف دائرة بن السرور ولاية المسيلة.

وقامت ذات العناصر،من أجل إخماد 08 حرائق حضارية صناعية ومختلفة في كل من ولاية تيبازة ،قسنطينة،بشار ولايات غرداية.

وكذا الجزائر العاصمة،أين تم التحكم في هذه الحرائق بالتدخل السريع لجهاز الحماية المدنية بعد تلقي النداء من طرف المصالح.