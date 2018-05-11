إصابة 18 شخصا بتسمم غذائي في حفل زفاف بقسنطينة

أصيب نحو 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 55 عامًا، بتسمم غذائي خطير في قسنطينة، حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية اليوم السبت 28 جويلية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة الواحدة و22 دقيقة لاسعاف الضحايا الذين حضروا حفل زفاف في عين السمارة بولاية قسنطينة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، قبل نقلهم بشكل مستعجل إلى المراكز الصحية بعلي منجلي والحريشة.

ووفقا لذات المصالح فقد عانة الضحايا من ألم شديد في المعدة مع التقيئ، في وقت لم تظهر بعد الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم الغذائي، والتي فتح بشأنها تحقيق.