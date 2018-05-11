تواتي يدعو لعدم إقحام الجيش في الحياة السياسية

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ، الى "عدم إقحام المؤسسة العسكرية" في الحياة السياسية و تركها تتكفل بمهامها الدستورية.

وخلال لقاء صحفي نشطه على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب المنبثق عن المؤتمر الرابع للجبهة ، أكد السيد تواتي على ضرورة "عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية" ، مؤكدا أن للجيش مهام دستورية "واضحة المعالم" تهدف إلى حماية التراب الوطني و أمن المواطنين.

من جهة ثانية، أكد رئيس الجبهة "تمسك" تشكيلته السياسية بمبادئها وعدم انخراطها في أية مبادرة سياسية مقترحة من قبل بعض الأحزاب السياسية.

وفي الشأن الداخلي للحزب، وجه السيد تواتي جملة من التعليمات لإطارات حزبه تمحورت حول ضرورة التقرب من المواطنين و التكفل بانشغالاتهم و كسب ثقتهم و المساهمة في نشر القيم الوطنية وذلك من أجل" استرجاع" المكانة السياسية للحزب التي أقر بأنها "تراجعت" نظرا لتسجيل بعض التجاوزات من قبل منتخبي الحركة.