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احتجاجات عديدة تشهدها الولايات منذ أسابيع

غضب حكومي من تأخّر المسؤولين المحليين في الاستجابة لانشغالات المواطنين

  28 جويلية 2018 - 14:52   قرئ 189 مرة   0 تعليق   الوطني
غضب حكومي من تأخّر المسؤولين المحليين في الاستجابة لانشغالات المواطنين

بدوي يطلب من الأميار قوائم البطالين ويأمرهم بتشغيلهم

يشهد عدد من ولايات الوطن، موجة غضب عارمة أبطالها مواطنون انتفضوا من أجل المطالبة بحياة كريمة، في ظلّ تقاعس المسؤولين المحلّيين، ارتسمت صورتها في شكل احتجاجات عبر الشوارع وآخرون اختاروا نزول مسؤولين في الحكومة إليهم من أجل رفع انشغالاتهم إليهم بعدما صدّهم الولّاة ورؤساء الدوائر والمنتخبون المحليون.

خرج عدد من المواطنين عبر ولايات الجمهورية منذ أسابيع للاحتجاج عبر الشوارع على تأخّر التنمية في بلدياتهم ومداشرهم ومناطقهم، للمطالبة بضمان الدولة لهم مقومات الحياة الكريمة، لاسيما السكن ومناصب شغل تحفظ كرامتهم. وتشهد ولايات جنوبية منذ أسابيع، سلسلة احتجاجات بدأت في ولاية بشّار، يحملون مطالب تتعلّق بالمياه والسكن، ثمّ انسحبت الاحتجاجات إلى ولايات داخلية على غرار الجلفة وبجاية، رفع فيها السكان نفس المطالب، ثم تيزي وزو التي خرج فيها العشرات من المواطنين للمطالبة بتقديم توضيحات حول تأخٍّ تسليم سكنات عدل المسجلة سنة 2013، لتصل الموجة الاحتجاجية إلى غاية أقصى الجنوب بولاية ورقلة، التي منع فيها السكان إقامة حفلات موسيقية في حين عجزت السلطات المحلية عن توفير أدنى شروط العيش الكريم للساكنة، لاسيما مع الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

اللافت في هذه المرة، أنه لأوّل مرّة اتّفق وزراء مع مواطنين في السخط من المسؤولين المحلّيين، بسبب تأخّر تسليم المشاريع التنموية وارتفاع نسبة البطالة دون الوصول إلى حلّ. وظهر هذا الاتفاق من خلال الخرجات الميدانية التي يقوم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي يكون أكثر الوزراء احتكاكا مع المواطنين الذين يرفعون له انشغالات من المفترض أن تكون محلّ اهتمام من قبل الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات.

ويظهر ممثّل الحكومة، في كلّ مرة يوبّخ المسؤولين المحليين على المباشر وأمام عدسات الكاميرات وفي أحايين أخرى يقطع برنامجه لعقد اجتماعات مغلقة مع المسؤولين المحليين من أجل تذكيره بأن مهامهم هي خدمة المواطن وليس أمورا أخرى. ولعلّ الحكومة تدرك جيّدا أنّ المواطنين الذين يواجهون الوزراء بوابل من المطالب والانشغالات البسيطة، التي لم يلبّها لهم المسؤولون المحليون، يعانون الأمرّين جراء رفض هؤلاء استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم، وهو الأمر الذي نقله لنا مواطنون عبر عدة ولايات خلال مرافقتنا لزيارات ميدانية لوزير الداخلية.

وكان بدوي، خلال آخر خرجة له إلى ولاية سعيدة، قد أمر المسؤولين المحليين باستقبال الشباب والاستماع إلى انشغالاتهم، وطلب منهم أن تكون قوائم الشباب طالبي الشغل على أدراج مكاتبهم ذلك أنّ هذا المشكل هو الذي ينبغي عليهم حلّه وليس أمورا أخرى.

حكيمة ذهبي 

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