طالبوا بتدخل وزيري السكن والداخلية لرفع الجمود عن سكناتهم

مكتتبو عدل 2013 يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو

خرج المئات من مكتتبي سكنات عدل 2، أمس، في مسيرة سلمية وسط مدينة تيزي وزو، تنديدا بالتأخر الذي يطال مشاريعهم السكنية التي اككتبوا فيها لأزيد من خمسة سنوات، كما حملوا المسؤولية للسلطات العمومية التي أدارت ظهرها للمشاكل التي يتخبط فيه البرنامج لاسيما ما تعلق منها بالمعارضة وغياب العقار.

عرفت الحركة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها جمعية مكتتبي عدل 2013 بتيزي وزو، استجابة قوية من طرف المستفيدين، حيث كانت البداية بتنظيم تجمع في ساحة متحف البلدية هذا قبل الشروع وفي حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا في مسيرتهم باتجاه مقر الولاية بعدما جابت مختلف شوارع عاصمة الولاية. حيث رفع من خلالها المحتجون لافتات دونوا عليها عدة شعارات تعكس استيائهم الشديد من جمود مشاريعهم السكنية والتعبير عن مخاوفهم في تكرار سيناريو عدل 2001-2003، على غرار المتعلقة منها "مطالبنا اجتماعية لا سياسية"، "مطلب الجمعية مشروع وقانوني"، "أين هي أموالنا"، "احترموا التزماتكم" وغيرها من الشعارات الأخرى التي نددت عبرها الجمعية بالصمت المبهم المنتهج من قبل السلطات العمومية وبالخصوص قضية 2300 مسكن المبرمجة ببلدية عزازقة والتي عارضها السكان المحليين.

وفي هذا الصدد صرحت رئيسة جمعية مكتتبي عدل 2013 لـ"المحور اليومي" السيدة "جواهير"، أن السلطات وعلى رأسها والي الولاية ملزمة باتخاذ التدابير التي تراها قانونية لرفع الجمود عن المشروع، وأضافت "ليس من صلاح جمعيتنا الدخول في نزاع مع اي طرف لأن حل القضية من صلاحية السلطات التي تبقى ملزمة بالتحرك وانتهاج الأسلوب الأمثل الذي تراه مناسبا لإطلاق اشغال الانجاز وهذا لا يعني اقصاء الجمعية من ورها الرئيسي والحرس على الحفاظ والدفاع عن حقوق المكتتبين وسكناتهم". وأكثر من ذلك قالت المتحدثة أن مساعي الجمعية وسلسلة اللقاءات التي أطلقتها سواء مع السلطات العمومية للولاية او الاجتماع الاخير مع وزير السكن، لم تظفر عن اية نتائج ملموسة وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعات المكتتبين الذين طال انتظارهم لأزيد من 5 سنوات وتسديدهم لمبالغ مالية مع تحمل مصاريف الكراء كان من الممكن توجيهها لأمور أخرى في حالة تسليم شققهم.

أغيلاس. ب