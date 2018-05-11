عنابة أكثر النقاط استقطابا للراغبين في قطع المتوسط

حرس السواحل تحبط محاولة «حرقة» 336 شخص

يعرف منحنى محاولات الشباب بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط تطورا كبيرا خلال فصل الصيف، حيث تظهر بيانات وزارة الدفاع الوطني على موقعها الرسمي، أن مصالح وحدات حرس الحدود أحبطت محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية لـ 336 شخص خلال شهر جويلية الجاري، لتضاف إلى مجموع 722 حراق أوقف خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

عادت الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا تزامنا مع فصل الصيف، حيث تأكد بيانات الجيش الوطني الشعبي أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية أحبط محاولة "حرقة" لـ 336 شخص خلال الشهر الجاري، وأضافت ذات البيانات أن كل محاولات الهجرة التي تم احباطها استعمل فيها المهاجرون قوارب تقليدية الصنع، وأخرى مطاطية، كما تشير ذات البيانات أن نسبة الحرقة ترتفع بالسواحل الشرقية في حين تقل على مستوى السواحل الغربية، وتأتي هذه العملية في الوقت الذي كثفت قوات الجيش الوطني الشعبي من جهودها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد تزايد محاولات الحرقة وتسجيل حالات غرق كبيرة للمهاجرين السريين في كل من تونس وليبيا خلال محاولتهم العبور إلى الضفة الأخرى، أين جندت فرق خاصة تقوم بدوريات على مدار 24 ساعة لإيقاف "الحراقة" والاهتمام بهم وإرجاعهم لأرض الوطن لتجنبا لتسجيل "كوارث" مماثلة للتي حدثت بتونس مؤخرا، حيث تؤكد أرقام الجيش الوطني الشعبي حول مكافحة الهجرة غير الشريعة سعيها لمحاربة الظاهرة التي تعرف ارتفاعا خلال هذه الفترة من السنة بعد تزايد حالات غرق مهاجرين سريين، خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا وإيطاليا، على متن قوارب متهالكة، ما دفعها لاستخدام كل الوسائل في مراقبة سواحلها، لرصد عمليات الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تسخير مروحيات القوات البحرية، التي كانت تستعمل عادة لإنقاذ المهاجرين، حيث عرف منحنى محاولات الشباب بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط تطورا كبيرا خلال فصل الصيف.

أسامة سبع