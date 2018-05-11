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الأرسيدي ينتقد التركيز على انسحاب بوتفليقة ويعلق على مبادرة مقري

"حمس" غرقت في طريقة عقيمة للمطالبة بنظام ديمقراطي

  28 جويلية 2018 - 14:52   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الوطني
"حمس" غرقت في طريقة عقيمة للمطالبة بنظام ديمقراطي

هاجم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قيادة حركة مجتمع السلم، عقب مبادرتها السياسية من أجل تجسيد الانتقال الديمقراطي، منتقدا التركيز على ترشح أو انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة خامسة، لأنها "لوّثت معظم المنظمات الجماهيرية". 

عاكس الأرسيدي في موقفه من مبادرة حركة مجتمع السلم، دعوتها المؤسسة العسكرية إلى أن تكون طرفا في المبادرة كمراقب وضامن لنجاحها، وقال الحزب في بيان له أمس، عقب اجتماع شهري للحزب، إنّ كلّ الأحزاب التي تطالب بنظام ديمقراطي تشرد في طرق خاطئة وعقيمة. وأكد الأرسيدي رفضه المطلق لدعوة الجيش للتدخل المباشر في إدارة الأزمة السياسية، مشددا على أنّ البلد تحتاج إلى إرساء أسس المؤسسات في عملية ديمقراطية تدريجية وشفافة مدعومة بشرعية لا يمكن المساس بها.

في سياق تعليقاته على التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية، على مستوى مختلف الأجهزة الأمنية بداية من إنهاء مهامّ المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل واستخلافه بالعقيد مصطفى لهبيري، قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إنّ سلسلة الإقالات التي مست مسؤولين تنفيذين في سلك الأمن، دليل على عمق التعفن الذي تعيشه مؤسسات الدولة. وذكر الحزب أنّ حالة الاضطراب التي أعقبت إقالة المدير العام للأمن الوطني، ألقت الضوء على عمق التعفن الذي أصاب العديد من المؤسسات، محذرا من تحوّل أجهزة العدالة والإدارة إلى حواجز تحول دون تطبيق القانون، والتنمية الاقتصادية الشفافة، وإعادة التوزيع العادل للثروة المنتجة.

كما انتقد الأرسيدي، تركيز الخطاب الرسمي في الجزائر على ترشح أو انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، مؤكدا بأن هذا التوجّه انتهى إلى تلويث معظم المنظمات والأماكن العامة. وفي هذا السياق طالب الحزب بشروط المنافسة الشفافة لضمان ممارسة سيادة الشعب، مؤكدا بأنّ كل الأحزاب التي تطالب بنظام ديمقراطي تشرد في طرق خاطئة وعقيمة.

واختتم الحزب بيانه بتوجيه انتقادات للانتهاكات المتكررة للحريات الفردية والجماعية، من خلال إدانة المواطنين الذين يظهرون آرائهم أو يعبرون عن رفضهم لسياسة الحكومة على الشبكات الاجتماعية، بينما يطالب بارونات الفساد بحقوقهم. كما عاد الأرسيدي إلى إدانة الحواجز المفروضة على الاستثمار الخاص، وهو ما اعتبره مناقضا لخطابات الحكومة الداعي إلى الحاجة الملحة الى تنويع الاقتصاد الوطني، مذكرا بالعراقيل الذي يشهدها مشروع مركب “سيفيتال”، الذي يقع ضحية للتضييق.

حكيمة ذهبي

 

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