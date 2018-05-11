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انطلاق مسابقة القبول في مدارس أشبال الأمة

  28 جويلية 2018 - 15:50   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق مسابقة القبول في مدارس أشبال الأمة

انطلقت اليوم السبت بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة الشهيد "زميط حمود" مسابقة القبول في مدارس اشبال الامة الخاصة بالسنة الدراسية 2018-2019، والتي ستشمل الطورين المتوسط والثانوي وتتواصل الى غاية 5 أغسطس المقبل.

وأوضحت الرائد ليلى حسان رئيسة خلية الايصال والاعلام والتوجيه بمدرسة اشبال الامة بالبليدة انه على غرار باقي مدارس اشبال الامة التابعة للجيش الوطني الشعبي على المستوى الوطني شرعت اليوم مدرسة البليدة في استقبال التلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل يعادل او يفوق 8.80 من 10 وهي المرحلة الأولى من هذه المسابقة، وأضافت الرائد حسان أن عدد المترشحين الذين تم قبولهم لأجراء عملية الانتقاء بالنسبة للطور المتوسط بمنطقة الوسط بلغ 595 مترشح سيتم توجيه المقبولين منهم عقب اجتيازهم لمختلف الاختبارات لإحدى المدارس السبعة للطور المتوسط المتواجدة  عبر مختلف ولايات الوطن.

ويتم استقبال هؤلاء المترشحين يومي 28 و29 يوليو الجاري في دفعات لإجراء الفحص الطبي وفق معايير محددة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ليوجه المقبولين لإجراء اختبار تجريبي للياقة البدنية، ثم تجرى المسابقة الكتابية يوم 30 يوليو في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية.

وستجري المرحلة الثانية حسب ذات المتحدثة في 31 يوليو و 1أغسطس لاستقبال المترشحين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي بمعدل يعادل او يفوق 16.40 من 20 للدخول الى الطور الثانوي فئة اشبال ذكور لإجراء الفحص الطبي و اختبار اللياقة البدنية ليخصص يوم 2 أغسطس للمسابقة الكتابية في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية و التكنولوجيا و اللغة العربية.

أما المرحلة الثالثة التي ستجري في 4 أغسطس فستشمل فئة الشبلات اناث من المترشحات للدخول للطور الثانوي لتجري المسابقة الكتابية في 5 أغسطس المقبل.

وكشفت الرائد حسان ان عدد المترشحين المقبولين لإجراء عملية الانتقاء بمدرسة اشبال الامة بالبليدة للطور الثانوي قدر ب 301 ذكور و 380 اناث، فيما يبلغ عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة بذات المدرسة 333 مقعد بيداغوجي من بينها 100 مقعد مخصص للاناث.

 

وعقب انتهاء مسابقات القبول للطورين يتم الإعلان عن نتائج المسابقة الكتابية  فور الانتهاء من عملية التصحيح و ترتيب النتائج حسب الاستحقاق ليتم استدعاء  الناجحين من طرف مديرية مدارس اشبال الامة للالتحاق بمدارس أشبال الأمة المعينة لكل شبل.

 

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