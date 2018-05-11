10 قتلى في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 10 أشخاص وأصيب 41 آخرين بجروح في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد.

أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية برج بوعريريج بوفاة 04 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح على إثر 02 حوادث مرور، الحادث الأول اصطدام بين شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف على مستوى طريق السيار شرق غرب ببلدية أولاد سيدي برا هيم دائرة المنصورة، والحادث الثاني وقع على اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 05 ببلدية ودائرة برج بوعريريج، حسب ذات المصدر.