طمار…سنوزع 30 ألف وحدة سكنية جديدة عبر الوطن

كشف عبد الحميدطمار وزير السكن والعمران والمدينة، انه سيتم توزيع السكنات الجاهزة على كل المستحقين عبر الوطن. وهذا تبعا للإسترايجية الوطنية للسكن.

وخلال حفل تسليم مفايتح سكنات عدل بالشراقة بالعاصمة ،أوضح الوزير أنه سيتم توزيع حوالي 30 الف وحدة سكنية عبر ولايات الوطن.

قائلا،أنه سيتم توزيع حوالي 3500 وحدة من سكنات عدل إضافة الى 7300 سكن ريفي، وكذا 1200 سكن من التجزئات الإجتماعية.

وأضاف انه سيتم توزيع حوالي 1400 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار لمكتتبي الجزائر منها 514 بعين المالحة و866 بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وذكر الوزير، أن الوزارة مستمرة في توزيع السكن وفق إستراتيجية ونظام ،بفس الكم والنوع عملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة.

كما ان مصالح دائرته الوزارية ستتدارك النقائق المسجلة في هذا الملف من خلال إحصاء الطلبيات وإنشغالات المواطنين المعنيين.