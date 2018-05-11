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إجراء الاختبارات والمقابلات للفروع المعنية من 08 إلى 12 أوت

انطلاق معالجة رغبات الطلبة الجدد غدا والنتائج في الـ07 أوت

  29 جويلية 2018 - 21:00   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق معالجة رغبات الطلبة الجدد غدا والنتائج في الـ07 أوت

ستشرع اللجنة المكلفة بمعالجة رغبات الطلبة الجدد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية التوجيه، بداية من الغد، وتستمر العملية إلى غاية الـ 07 أوت المقبل، تزامنا مع تاريخ الإعلان عن النتائج، وسيتم منح فرصة ثانية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الاختيار، وذلك قبل انطلاق عملية التوجيه، أما المرحلة الثانية من التسجيلات وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية ستكون من 08 إلى 12 أوت.

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أعلنت وزارة التعليم العالي عن إسدال الستار على عملية التسجيلات الجامعية الأولية، أمس، مؤكدا أنه  من بين 391 276 ناجح في امتحان شهادة البكالوريا، قام 908 205 طالب جديد بالتسجيل في الأرضية الوطنية بنسبة تقدر بـ 74.50 بالمائة، أما عن العدد الإجمالي للطلبة الجدد الذين دخلوا إلى الأرضية الوطنية، فيقدر بـ  973 257 طالب يمثلون نسبة 93.34 بالمائة، ويتضمن هذا العدد الطلبة المسجلين وغير المسجلين.

و أوضح ذات المصدر أن الطلبة الذين لم يسجلوا أنفسهم  بإمكانهم القيام بهذه العملية في الساعات القليلة المتبقية قبل غلق الأرضية الالكترونية، كما يمكن للطلبة الذين فوتوا فرصة التسجيل بعد انتهاء المهلة أن يقوموا بالتسجيل  خلال عملية التأكيد التي تلي عملية التسجيلات الأولية وتدوم فترتها لمدة 48 ساعة، أما بالنسبة لعملية اختيار الشعب، فيستم  منح فرصة ثانية للطلبة الذين لم يقوموا بالاختيار، وذلك قبل انطلاق عملية التوجيه، وقد شهدت عملية التسجيلات الجامعية الأولية، خلال الساعات الأولى لانطلاقها تسجيل أكثر من 3500 حامل لشهادة الباكالوريا أنفسهم، فيما قام 65 ألف طالب بفتح الأرضية المخصصة لهذه العملية.

وستختتم، اليوم، عملية تأكيد التسجيلات الأولية والتي يسمح فيها للطلبة الجدد بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، بحيثيتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية، ليتم الإعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 07 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة بين 31 جويلية و07 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 إلى 12 أوت، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الإمامة والإرشاد، وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه، في الفترة الممتدة بين 13 و 16 أوت المقبل، أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 أوت.

وحددت وزارة التعليم العالي تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة بين 08 إلى 15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 إلى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية، وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من 02 إلى 16 سبتمبر، بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018 - 2019 .

نبيل شعبان

 

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