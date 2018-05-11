المؤسسة العسكرية تكبح طموحات السياسيين

موسم المبادرات ينتعش عشية الاستحقاقات الرئاسية

عاد موسم المبادرات السياسية ليصنع الحدث في الساحة السياسية في الجزائر، بمناسبة إعلان حركة مجتمع السلم عن مبادرة التوافق الوطني من أجل الانتقال الديمقراطي، تواصل حركة البناء هي الأخرى في انعقاد سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية، بحثا عن مكان للتموقع وسط زخمة تاهت فيها الأطياف السياسية وتبعثرت الأيديولوجيات.

غرقت الساحة السياسية في الجزائر، منذ سنة 2014، في مبادرات سياسية تسوّقها قيادات أحزاب سياسية بمضمون غامض أو حتى فارغ في أحايين كثيرة، تعارك زعماؤها على من يكون له شرف اجتماع كافّة الأطياف السياسية داخل خيمته ويسجّل له التاريخ أنّه الشخصية التي استطاعت أن تجتمع حولها كافة الأطياف، لكنّ هذه الشخصية لم تتشكّل بعد، بالنّظر إلى الأنانيات السياسية وسموّ الطّموحات والمسارات الخاصة على المصلحة العامّة.

وإن كانت أحزاب سياسية ممثّلة لتيار المعارضة، قد فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها بمناسبة الانتخابات الرئاسية الماضية سنة 2014، بعدما انفضّت مباشرة عقب نهاية الاستحقاق، وهي التي اشتغلت فوق أرضيات تعدّدت أسماؤها من هيئة التشاور والمتابعة إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وسط اتهامات وتراشقات بين منتسبيها، بأنّ شخصيات داخلها حاولت فرض منطقها داخل الهيئة ممّا دفع إلى تفتّتها وانسحاب عدد من الأحزاب والشخصيات، إلّا أن هذه الشخصيات عادت اليوم بصفة فردية تقترح مبادرات نسخة طبق الأصل عن تلك التي قدّمت عشية رئاسيات 2014، وهي المبادرة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم تحت مسمّى التوافق الوطني من أجل الانتقال الديمقراطي، وقد كانت المبادرة أكثر جرأة اليوم عندما دعت إلى إشراك المؤسسة العسكرية في هذه العملية كطرف مراقب لها على أساس أنه الوحيد القادر على ضمان نجاحها.

وعرف الأسبوع الأخير انعقاد سلسلة لقاءات ماراطونية أبطالها أحزاب إسلامية، تبحث عن موقع بعدما وجدت نفسها تائهة بين السلطة والمعارضة، حيث انطلق أمس بمقر التجمع الوطني الديمقراطي اللقاء الذي كان مرتقب بين أحمد اؤيحيى و رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري . فبالنسبة لحركة مجتمع السلم، تقول مصادر متطابقة إنّ رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، لم يلق تجاوبا كبيرا بخصوص مبادرته داخل أركان حمس، فوجد نفسه وحيدا يفاوض السلطة من أجلها بعدما تحفظّت عليها قيادات الصفّ الأوّل، ولعلّ أبرز دليل على ذلك، هو تغيّب هذه القيادات عن ملتقى الشيخ محفوظ نحناح الذي يعتبر حدثا مقدّسا داخل حمس. وبالنسبة لحركة البناء الوطني، التي تعتبر أحد الفصائل السياسية التي انشقت من حمس بعد تصدّعها سنة 2008، فماتزال تبحث عن موقع لها داخل الخارطة السياسية.

ووسط كلّ ذلك، تبقى التساؤلات تدور حول الأسباب التي جعلت أمين عام الأفلان جمال ولد عباس، وبعده أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، يقبلان الجلوس مع عبد الرزاق مقري، الذي يطرح الانتقال الديمقراطي مع إشراك الجيش، وهما اللذان لا ينظران إلى وجود أزمة سياسية تستحقّ الحلّ، بوجود رئيس منتخب لم تنته عهدته بعد.

وإن كان ردّ المؤسسة العسكرية على لسان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد وضع بعضا من النقاط على الحروف فيما يتعلّق بمبادرة عبد الرزاق مقري، إلّا أنّ رسالة الفريق أبقت الغموض في بعض تفاصيلها، وكأنها توجّه كلامها إلى أطراف أخرى لم تصنع الحدث مثلما صنعته مبادرة مقري، أو ربما تكون قد نشطت في صمت. كما حملت الكلمة رسائل إلى جميع الأحزاب السياسية دون استثناء، حتى منها تلك الموجودة في الحكم، بأن لا تتحدث باسم المؤسسة العسكرية، التي تنظر إلى الوضع السياسي على أنه مستقرّ ويسير بطريقة عادية كون رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، هو الوحيد الذي يوجّه لها التعليمات وتسير تحت إمرته. وهو الردّ الذي أراد العسكر من خلاله التأكيد بأنّ طموحات السياسيين لن تكون على ظهر الدبابة.